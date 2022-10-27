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Посольство України в Латвії обурилось маніпулятивною пропагандою російського телеканалу щодо війни в Україні

"Так званий експерт з країни-терориста дозволив собі поширення російської пропаганди щодо війни за повної відсутності реакції з боку ведучого".

Посольство України в Латвії обурилось маніпулятивною пропагандою російського телеканалу щодо війни в Україні
Фото: Twitter Олексія Резнікова

Посольство України в Латвії висловлює категоричну незгоду із маніпулятивною пропагандою російського телеканалу "Дождь" щодо війни в Україні. Зокрема, – постановкою на один щабель країни, що є жертвою агресії, та агресора-терориста, нав’язуванням глядачеві уявлення про "однакову винуватість та відповідальність обох сторін".

Про це повідомила пресслужба посольства у фейсбуці.

"26 жовтня в ефірі програми «Здєсь і сєйчас» на телеканалі «Дождь» так званий експерт з країни-терориста Росії А.Сєрєнко дозволив собі поширення російської пропаганди щодо війни проти України, за повної відсутності реакції з боку ведучого", – йдеться в повідомленні.

Обговорюючи тему участі громадян третіх країн у російській терористичній війні проти України, "експерт" назвав її "в першу чергу, просто бізнесом, при чому – з обох сторін", наголосив, що в рамках цього "бізнесу" "по обидві боки фронту є мисливці за головами, які намагаються вербувати найманців", оцінив ситуацію як таку, в якій "нема хороших і поганих".

Посольство України в Латвії нагадало, що загальнонаціональний героїчний збройний спротив українського народу та участь у ньому бійців офіційно утвореного ще 27 лютого 2022 року.

"Інтернаціональний легіон територіальної оборони України та іноземців, які офіційно стали до лав інших підрозділів ЗСУ, є ні чим іншим, як реакцією на плани кремлівських злочинців фізично знищити український народ та його державність, а разом із ними і світовий порядок, заснований на міжнародному праві. Висловлюємо жаль, що в умовах люб’язно наданого їм в Латвії притулку та можливості об’єктивно і відверто висвітлювати злочинну неспровоковану війну росії проти України, журналісти каналу «Дождь», які стверджують, що були змушені тікати від переслідувань російського диктаторського режиму, що вони не асоціюють себе з ним, та є носіями «цінностей», протилежних до його «скрєп», продовжують надавати майданчик російським пропагандистам", – наголосили в посольстві.

"Сподіваємося, що наведеним фактам і діям буде надано адекватну оцінку. Зі свого боку Україна, за допомогою Латвії та усіх наших партнерів в цивілізованому світі, продовжить рішучу боротьбу із тероризмом та пропагандою росії до спільної перемоги над агрессором", – зазначається в повідомленні.

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