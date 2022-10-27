"ШАРК" можна використовувати за температури від -15 до +50 для проведення глибинної аеророзвідки та коригування, у тому числі, західного далекобійного озброєння.

Українська компанія Укрспецсистемс розробила новий, стійкий до роботи в умовах радіоелектронної боротьби безпілотний авіаційний комплекс "ШАРК". Цей апарат має надійний зашифрований зв‘язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом.

Ідея цього розвідувального БпЛА з’явилася вже після повномасштабного вторгнення. Розробка комплексу від проєкту до першого польоту тривала менше ніж пів року, йдеться у повідомленні компанії.

Фото: надано Укрспецсистемс

Фото: надано Укрспецсистемс

Фото: надано Укрспецсистемс

"Розробка ”ШАРК” велася фактично вже під час повномасштабного вторгнення як оперативна відповідь нашої компанії на виклики та потреби української армії. Це ще один доказ крутості та незламності українського народу, адже у таких складних умовах ми здатні створювати високотехнологічні продукти світового рівня!" – розповіли у компанії Укрспецсистемс.

"ШАРК" повністю готовий до застосування у бойових умовах. Цей БпЛА сконструйований спеціально для проникнення на тимчасово контрольовану ворогом територію: для проведення глибинної аеророзвідки та коригування, у тому числі, західного далекобійного озброєння – зокрема, американської реактивної артилерійської системи HIMARS.

Фото: надано Укрспецсистемс

Фото: надано Укрспецсистемс

"«ШАРК» максимально оптимізовано під сучасну війну та потреби військових, а це – якісна глибинна розвідка, стеження, коригування вогню та можливість у режимі реального часу бачити противника, його переміщення, моніторити поле бою і, з урахуванням ситуації, одразу керувати діями підрозділу. Все це завдяки високонадійному модулю зв’язку та сучасній камерній системі, які дозволяють заглибитися у тил ворога до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км від БпЛА до об’єкту. Особливо це важливо під час планування та проведення наступальних операцій, а також для прогнозування дій ворога", – повідомили розробники.

Технічні характеристики "ШАРК":

Час польоту – понад дві години

Дальність зв’язку – 60 км

Практична стеля – 2000 м

Камерна система – Full HD електрооптичний сенсор з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом

Злітна маса – 10 кг

Розмах крил – 1,91 м

Час розгортання – 15 хвилин

Температура експлуатації – від -15 С до +50 С

Метод шифрування – AES256

Крейсерська швидкість – 70-90 км/год

Максимальна швидкість польоту – 150 км/год

Швидкість звалювання – 60 км/год

Спосіб зльоту – катапульта

Спосіб посадки – парашут

Фото: надано Укрспецсистемс

Фото: надано Укрспецсистемс

ТОВ Укрспецсистемс – українська компанія, створена у 2014 році, яка займається розробкою і виробництвом військових та цивільних комплексів БпЛА, наземних станцій управління, корисного навантаження, компонентів та програмного забезпечення.

Укрспецсистемс випускає два класи безпілотників – добре відомий в Україні та закордоном БпЛА оперативно-тактичного рівня PD-2 та тактичний безпілотний авіаційний комплекс на базі електричного розвідувального БПЛА "ШАРК".