Операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця листопада, - Буданов

Зараз у Херсоні перебувають найбільш підготовлені російські підрозділи.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов припускає, що операція зі звільнення тимчасово захопленого Росією Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню The Drive.

За словами Буданова, зараз у Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи. Велика частка з них – це військово-десантні війська, сили спеціального призначення та морська піхота. Ці підрозділи складають кістяк угруповання, який також посилюється мобілізованим складом.

Очільник української розвідки зазначив, що підрозділи, які можуть хоч якось загрожувати Україні налічують приблизно 40 тисяч окупантів.

Українські захисники намагаються оточити місто, але окупанти всіляко намагаються перешкодити руху ЗСУ вперед. Буданов наголосив, що бої точаться щодня. Однією з проблем, які росіяни хочуть створити для України, є їхні погрози підірвати Каховську ГЕС.

"За нашою оцінкою, якщо таке рішення буде ухвалено, вони лише підірвуть дорогу, яка проходить через дамбу, щоб зробити нею неможливим проїзд наших транспортних засобів, а також шлюзи дамби, що призведе лише до часткового руйнування об'єкту", — розповідає Буданов.

Однак навіть за таких обставин, каже очільник розвідки, росіянам не вдасться зупинити контрнаступ ЗСУ. А підірвати ГЕС окупанти, найімовірніше, збираються тоді, коли ЗСУ вже візьмуть Херсон.

"Після відходу із західного берега вони можуть зробити це, щоб перешкодити нашому просуванню на східний берег", — припускає Буданов.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, Росія продовжує так звану евакуацію на тимчасово окупованих територіях півдня України. Це свідчить про підготовку відходу з міста Херсон.

28 жовтня у населеному пункті Качкарівка на Херсонщині окупанти дали жителям дві доби на виселення з власних помешкань та "евакуацію".