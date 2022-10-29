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У Маріуполі планують мобілізувати 10 тисяч чоловіків, – Бойченко

Жителів залучають до будь-яких робіт без виплати заробітної плати.

У Маріуполі планують мобілізувати 10 тисяч чоловіків, – Бойченко
Фото: EPA/UPG

У Маріуполі колаборанти використовують військовий стан для грабунку, вивозячі вціліле обладнання та українську металопродукцію. 

Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко, повідомили у мерії міста.

Жителів залучають до будь-яких робіт без виплати заробітної плати. До того ж планують мобілізувати 10 тисяч чоловіків. 

“Російські окупанти видають червоний папірець, який називають паспортом. При цьому виїхати з міста майже неможливо. Пункт пропуску до Запоріжжя вони обстріляли. Закривають та роблять все, щоб маріупольці не змогли покинути місто і виїхати до підконтрольної території України”, – сказав Бойченко.

Люди намагаються виїхати через територію Росії, бо розуміють – Маріуполь перетворили на гетто і вони не хочуть бути російським гарматним м'ясом, додав мер.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Маріуполі у дитячих садках росіяни створюють так звані «просвітницькі куточки» з бубликами, самоваром і прапором РФ.

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