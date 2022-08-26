Там від ночі працюють усі відповідні служби.

Вночі 26 серпня на проспекті Свободи у Львові обвалилась частина будинку.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

“Сьогодні, 26 серпня, близько 1 години ночі на проспекті Свободи, 23 стався обвал частини будинку з боку внутрішнього дворика”, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Там від ночі працюють усі відповідні служби.

Фото: Львівська міська рада

На місце події оперативно виїхала заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк та голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

Зі слів Ірини Маруняк, мешканці почули незвичний шум в одній з квартир та подзвонили у поліцію. Людей з будинку евакуювали до того, як стався обвал.

За попередньою інформацією, ймовірною причиною обвалу стала реконструкція будинку у сусідньому будинку, що на проспекті Свободи, 21.

Нагадаємо, взимку у Львові у дев’ятиквартирному будинку на вулиці Ставропігійській, 5 обвалилась сходова клітка.