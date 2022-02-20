У Львові обвалились сходи у житловому будинку

У Львові у дев’ятиквартирному будинку на вулиці Ставропігійській, 5 обвалилась сходова клітка. Жертв немає.

За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, повідомлення про ситуацію надійшло о 13:20.

По прибуттю рятувальників до місця виклику з’ясувалось, що стався обвал сходової клітки з третього по другий поверх. За повідомленням міськради, зараз встановлюють мешканців квартир, яких потрібно відселити. Причину обвалу встановлюють.

Кам’яниця на Ставропігійській, 5 будувалась у XV-XVI століттях. У ХІХ столітті реконструйована. З 2008 pоку вона використовується як житловий будинок.

Нагадаємо, що 28 січня у чотириповерховому житловому будинку в Запоріжжі стався вибух газу. Вибухом зруйновано несучі елементи в межах одного під’їзду, пошкоджено 7 квартир.