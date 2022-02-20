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На Донбасі окупанти поранили українського військового

Поранений знаходиться в лікувальному закладі.

На Донбасі окупанти поранили українського військового
Фото: cow.org.ua

Український військовослужбовець отримав поранення через обстріл в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в неділю, 20 лютого.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС.

Станом на 14 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 35 порушень режиму припинення вогню, 31 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська вранці і вдень 20 лютого обстріляли Красногорівку, Авдіївку, Гранітне, Старогнатівку, Луганське, Опитне, Піски, Новогнатівку, Щастя, Новотошківське, Тарамчук, Старомихайлівку, Світлодарськ і Золоте.

В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав осколкові поранення і знаходиться в лікувальному закладі.

Упродовж 19 лютого з боку збройних формувань Росії зафіксовано 136 порушень режиму припинення вогню, 116 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення.

У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів постраждали два житлові будинки в Жованці, що на околиці селища Зайцеве. 

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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