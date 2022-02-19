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За цю ніч в Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено два будинки

Також було пошкоджено насосну станцію першого підйому Донецького водогону. 

За цю ніч в Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено два будинки
Ілюстративне фото, обстріл Гнутова
Фото: dpsu.gov.ua

У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів цієї ночі постраждали два житлові будинки в Жованці, що на околиці смт Зайцеве. 

Два дні тому уламком снаряду поранило 65 річну жительницю Марʼїнки. Про це керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомив на брифінгу. 

Постраждала перебувала на зупиниці громадського транспорту. Її життю нічого не загрожує. 

"Окремо хочу повідомити про кількість будинків, частково зруйнованих внаслідок бойових дій тільки в 2022 році. У процесі реалізації програми відновлення житлового сектору ми маємо факти додавання житлових будинків після відновлення в результаті часткового пошкодження", – зазначив він.

За цей рік на території області зазнали руйнувань 14 будинків і 1 обʼєкт інфраструктури. 19 лютого було пошкоджено насосну станцію першого підйому Донецького водогону. Вийшли з ладу два трансформатори через потрапляння боєприпасу протитанкового гранатомету. Електроживлення першого підйому Південнодонбаського водогону зупинено. 

"Ризик зупинення водопостачання був прямий для 850 000 населення області", – зазначив Павлюк. 

Без води могли лишитись населені пункті неокупованої частини. Термінові заходи дозволили перепідключити водопостачання до резервних джерел. Без водопостачання тільки Волноваха – туди воду підвозять. 

Нагадаємо, від початку доби і станом на 18 годину російські збройні формування 98 разів обстріляли українські позиції. Під вогонь потрапили і народні депутати разом із журналістами та міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Нині вони в безпеці. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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