За цю ніч в Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено два будинки

У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів цієї ночі постраждали два житлові будинки в Жованці, що на околиці смт Зайцеве.

Два дні тому уламком снаряду поранило 65 річну жительницю Марʼїнки. Про це керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомив на брифінгу.

Постраждала перебувала на зупиниці громадського транспорту. Її життю нічого не загрожує.

"Окремо хочу повідомити про кількість будинків, частково зруйнованих внаслідок бойових дій тільки в 2022 році. У процесі реалізації програми відновлення житлового сектору ми маємо факти додавання житлових будинків після відновлення в результаті часткового пошкодження", – зазначив він.

За цей рік на території області зазнали руйнувань 14 будинків і 1 обʼєкт інфраструктури. 19 лютого було пошкоджено насосну станцію першого підйому Донецького водогону. Вийшли з ладу два трансформатори через потрапляння боєприпасу протитанкового гранатомету. Електроживлення першого підйому Південнодонбаського водогону зупинено.

"Ризик зупинення водопостачання був прямий для 850 000 населення області", – зазначив Павлюк.

Без води могли лишитись населені пункті неокупованої частини. Термінові заходи дозволили перепідключити водопостачання до резервних джерел. Без водопостачання тільки Волноваха – туди воду підвозять.

Нагадаємо, від початку доби і станом на 18 годину російські збройні формування 98 разів обстріляли українські позиції. Під вогонь потрапили і народні депутати разом із журналістами та міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Нині вони в безпеці.