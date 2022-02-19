Поліція викрила організаторів проплачених мітингів для дестабілізації

Вони збмрались привести під Офіс президента близько 1500 людей вже завтра.

Національна поліція України викрила угрупування, яка займалося організацією проплачених мітингів для дестабілізації ситуації.

Акцію планували вже на 20 лютого під Офісом президента, повідомили на сайті Нацполіції.

"Група осіб безпосередньо відповідала за пошук та збір громадян, котрі за грошову винагороду брали б участь у мітингах. Відомо, що 20 лютого вони планували провести в Києві масові заходи, головним завданням яких є дестабілізація ситуації в державі та створення «телекартинки» для російських пропагандистських ЗМІ. Загалом планувалося вивести до Офісу Президента 1500 осіб", – зазначили поліцейські.

Під час обшуків у фігурантів справи вилучили прапори, банери та іншу атрибутику із лозунгами, "чорнові»"записи, десятки мобільних телефонів та банківських карток.

Нагадаємо, У Києві 30 січня правоохоронці затримали групу осіб, які планували масові заворушення в центрі міста. Підозру оголошено двом громадянам України, вивчаються їхні звʼязки з російськими спецслужбами і терористичними "ДНР" і "ЛНР".