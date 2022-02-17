SaveФОП. Хто насправді «качає» вулицю?

Уже не перший місяць тривають протести підприємців та активістів руху SaveФОП під стінами парламенту. Акція 25 січня, у перший день роботи Верховної Ради 2022 року, закінчилася спробою штурму парламенту . У масовій бійці постраждали 18 правоохоронців і троє протестувальників. Протест 17 лютого теж не минув без численних сутичок.

Чому вони так не люблять Гетманцева?

Масові акції підприємців почалися ще у 2019 році, після приходу до влади монобільшості «Слуга Народу». Новий тоді голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат від «Слуги Народу» Данило Гетманцев на хвилі боротьби з тіньовою економікою почав активно просувати низку законопроєктів. Зокрема, йдеться про проєкти №1053, №1073 – про так званий кешбек (винагороду за інформування ДПС про порушення підприємцями розрахункових операцій) і №128 та №129, які вводили повну фіскалізацію для ФОПів 2-4 груп. Незабаром парламент їх прийняв, а підприємці вийшли на вулиці.

Фото: Анна Стешенко

Підприємці стурбовані, що через введення повної фіскалізації в них просто не знайдеться коштів на бухгалтерів, їхній бізнес стане нерентабельним і просто закриється.

«Річ у тому, що друга та третя групи ФОПів не можуть бути фіскалізовані. Це в основному малі підприємці, які працюють самі на себе. Гетманцев заявив, що вже 300 тисяч встановили РРО, але це зробили приховані мережі. Для них це вигідно, бо в них і раніше був бухгалтер. Тепер їм це легше робити. Це не стосується ювелірки та продажу побутової техніки. Звичайні, рядові ФОПи, які чесно працюють самі на себе, не можуть найняти собі бухгалтерів. А це від 800 тисяч до мільйона підприємців. І кожному потрібен бухгалтер», – говорить ексголова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

Наразі ФОПи вимагають скасувати вимогу про використання програмних РРО (касових апаратів) фізичними особами-підприємцями. А також проголосувати альтернативні законопроєкти, які повертають спрощену систему оподаткування. Також вони наполягають на введенні мораторію на перевірку бізнесу та проведення податкової реформи.

Натомість Данило Гетманцев переконаний: використання РРО насамперед захищає саме інтереси підприємців.

Фото: facebook/Слуга Народу

«Якщо ти ведеш бізнес по-білому, якщо ти можеш показати свої обсяги продажів – ти можеш узяти кредит, продати свій бізнес, залишити його у спадок, можеш залучити інвестиції, розвиватися, дихати спокійно, – заявив він в інтерв’ю «Фактам». – І можна не хвилюватися, що тебе обдурить постачальник товарів, з яким у тебе відносини лише на довірі. Чи станеться якась трагедія – ти можеш звернутися за захистом своїх прав до держави. Так працює цивілізація».

За інформацією нардепа, з початку цього року ФОПи зареєстрували понад 300 тисяч реєстраторів розрахункових операцій і програмних РРО.

«Більшість фізичних осіб-підприємців на єдиному податку вже встановили РРО/ПРРО. Ми маємо більше ніж 300 000 касових апаратів, встановлених ФОП на ЄП. Ми маємо більш ніж п’ятиразове підвищення рік до року кількості фіскальних чеків, що видаються нашим громадянам щоденно. 40 мільйонів українців нарешті отримали право на фіскальний чек», – зазначив Гетманцев.

Фото: Олександр Рудоманов

Неоднорідний протест

Насправді акції протестів підприємців не мають чіткої організаційної структури – є 3-5 організацій, які організовують протести, наприклад: Коаліція об'єднаних підприємців, Всеукраїнська професійна асоціація підприємців, ГО «Фортеця». Усі вони виступають за скасування фіскалізації для мікробізнесу та встановлення РРО.

Свого часу, у 2019 році, лідери цих організацій створили руху SaveФОП. Але майже відразу відбувся розкол на власне SaveФОП і «Раду міст. Захисти ФОП». Згодом від SaveФОП почали відходити інші організації.

Ще одна організація, яку очолюють колишні активісти SaveФОП Владислав Орлов та Кетіно Равлюк, Підприємницька платформа «Дій», об'єднує активістів західних регіонів України, зокрема Львівської та Івано-Франківської областей.

Точну чисельність цих об'єднань назвати складно. За словами лідера руху SaveФОП Сергія Доротича, 90% учасників протесту – це активісти саме SaveФОП. Лідери інших організацій з ним не згодні.

Фото: Lb.ua Акція під стінами парламенту, 17 лютого 2022.

«Насправді люди виходять на акції не за Доротича чи когось іншого, вони виходять за себе. Хтось входить в організації, хтось – ні. Ми всі спілкуємося, приходимо на акції інших організацій», – розповів LB.ua один з лідерів Підприємницької платформи «Дій» Владислав Орлов.

SaveФОП. Професійні протестувальники

Найвідомішим і розкрученим брендом протесту є саме SaveФОП. Його лідер – львів’янин Сергій Доротич. До 2005 року – підприємець, брав участь у Помаранчевій революції, після якої став професійним активістом, увійшовши в низку громадських рад при уряді. Згодом потрапив на роботу в Секретаріат президента України, став депутатом Київської облради, заступником голови облради. Потім рік працював першим заступником міністра регіонального розвитку та будівництва, а з 2011 року – директор департаменту організації роботи Міністерства фінансів.

2012 року йшов на вибори в окрузі №95 у Київській області як самовисуванець.

Фото: platforma-msb.org/ Сергій Доротич

Був помічником народних депутатів шостого скликання від Блоку Юлії Тимошенко Івана Деньковича, Уляни Мостіпан та Андрія Шевченка.

Доротич не вперше бере участь в економічних протестах. 2010-го був серед організаторів Податкового майдану. Він же зі сцени оголосив про його саморозпуск. Симптоматично, що після протестів проти податкової політики уряду Миколи Азарова Доротич увійшов до Ради підприємців при Кабміні. У 2011 році працював в.о. голови правління ПрАТ «Укрпрофтур» – оператора мережі готелів, що належать Федерації профспілок.

Одна з колишніх лідерок SaveФОП Кетіно Равлюк розповіла в інтерв’ю babel.ua, що познайомилась з Доротичем під час інших протестів – валютних позичальників.

За іронією долі, 2019 року Доротич підтримував Володимира Зеленського на президентських виборах. «Працював у полі», був спостерігачем від Зеленського у другому турі президентських виборів. Навіть написав пост у Facebook, як відправляв «диктатора у небуття».

Сергій Доротич – керівник ГО «Союз захисту підприємництва» (до цього організацією керував екснардеп від Партії регіонів Валентин Нечипоренко) та Об'єднання «Сила Громад».

Фото: Союз захисту підприємництва Мітинг під парламентом 18 грудня 2015 року

У 2019-му зареєстрував «SaveФОП» як торгову марку.

«Цей логотип я самостійно розробляв і є його безпосереднім автором. Зареєстрував я його в першу чергу для того, щоб не з'явилося різних клонів, які могла зробити влада для дискредитації руху. Цей логотип я віддав організації і за цей час не отримав з нього жодної копійки. Ним, до речі, користуються і ті, хто не є членами руху», – пояснив Сергій Доротич.

Організації, що відмовились увійти до SaveФОП, Сергій Доротич називає антимайданом і звинувачує у співпраці з владою.

«Це антимайдан, або як кажуть у владі – група конструктивних. Рада міст – це ті, хто спілкується з Гетманцевим. Це троянські коні. Коли в нас були величезні протести в Києві, які зібрали до 40 тисяч осіб і ми вимагали скасування фіскалізації, оця маленька частина, їх, може, 40-50 людей, запропонували відтермінування. І нам зробили лише відтермінування. Щодо Владислава Орлова, то він приєднався до нас у 2020-му, був дуже активним, навіть став моїм заступником. Але 19 лютого 2021 він викликав конфлікт. У нас стоїть намет на Майдані. У той час на нас почали тиснути різні праворадикальні та націоналістичні організації, і ми вирішили на три дні прибрати намети, щоб не було сутичок. Але він відкрив намет і втік у Львів. Він колишній співробітник СБУ, а там колишніх не буває. Вони не критикують Гетманцева. Є досить багато агентів», – говорив Доротич.

Натомість колишні соратники кажуть, що саме Сергій Доротич є причиною розколу, і звинувачують його у співпраці з різними політичними силами.

«Просто є людина, в якої є свої амбіції, можливо, політичні, не знаю. У нас немає стільки грошей, щоб купувати прапори, плакати. Ми не можемо стверджувати, що Доротич на цьому заробляє чи працює на різні партії, але він на всіх каналах і всі знають їхніх власників. Ми зараз не говоримо про якісь об'єднання, але хоча б координацію дій, а нас називають антимайданом», – заявила Марина Паянок.

Фото: скрин відео Марина Паянок

Вадим Орлов також переконаний, що Сергій Доротич свідомо розділяє ФОПів і навмисно «висуває популістські ідеї», які не сприймаються владою.

«До 20 лютого 2021 року це був один рух, а після цього зовсім інший. Ми, підприємці, ніколи не займались політикою. Тоді ми вийшли із SaveФОП тому, що почалися стосунки з політичною силою, яка, м'яко кажучи, не сприймається на Західній Україні ("ОПЗЖ". – LB.ua). Тому ми не захотіли співпрацювати далі. Зараз же, на мою думку, він намагається бути і там, і там, і там, але, по суті, він ніде. Просто збурює людей», – заявив Орлов.

У 2021 році лідери SaveФОП справді були частими гостями на каналах Віктора Медведчука, а депутати "ОПЗЖ" активно допомагали SaveФОП. Також рух Доротича проводив спільні акції з організацією «Стоп тарифний геноцид», афілійованою з "ОПЗЖ".

«Нас повʼязують, тому що ми ходимо на ефіри його (Віктора Медведчука. – LB.ua) каналів. Але нас тільки туди і звуть», – розповідала Кетіно Равлюк у вже згаданому інтерв’ю babel.ua.

Сергій Доротич таку співпрацю заперечує.

Фото: dailylviv.com Сергій Доротич

«Я кожного дня чую, що я кудись продався. Сфотографувався з Тягнибоком – продались «Свободі», показали по «Прямому» мітинг – продались Порошенку. Подала законопроєкт у парламент Юлія Тимошенко – продались «Батьківщині», показали на «112» – вже з Медведчуком і Путіним, покликали на форум до Бориса Колеснікова – і я вже з ним та Ахметовим. Але це все не так. Ми не залежні ні від кого. Якби хоч якийсь олігарх дав нам гроші на боротьбу, ми взяли б, але не дають», – заявив він.

Однак зв’язки з певними політиками більш ніж очевидні.

Співзасновником Об'єднання «Сила Громад» разом із Сергієм Доротичем є такий собі Андрій Карпенко. За інформацією Liga.net, у 2000-х він очолював концерн «Укргаз», а у 2007 році продав шість облгазів компанії RosUkrEnergo. У 2017 році співзасновник RosUkrEnergo Іван Фурсін, партнер одного з лідерів "ОПЗЖ" Сергія Льовочкіна, брав на поруки Карпенка, якого тоді звинувачували у привласненні коштів, отриманих від споживачів Сміли за постачання теплової енергії.

Фото: kievvlast.com.ua Представник ГО Об'єднання Сила Громад Андрій Карпенко і представник ВГО Союз захисту підприємництва Сергій Доротич

У 2015 році Андрій Карпенко заснував партію «Сила Громад», яку 2019 року перейменували на Партію Антона Яценка – на честь одіозного нардепа з групи «За майбутнє», якого свого часу називали батьком тендерної мафії.

Андрій Карпенко досі є лідером цієї партії.

Кому вигідно?

Більшість співрозмовників LB.ua переконані: варто розділяти суто економічні вимоги підприємців і намагання зіграти в політику лідерів SaveФОП, які свідомо загострюють протест.

«Я особисто не перший день спілкуюся з цими людьми на вулиці. Можу впевнено сказати, що більшість з них точно не проплачені. Це підприємці, які самі вийшли на протест, оскільки не можуть зараз працювати та годувати власні родини. Крім лише невеликої кількості масовки, яка постійно протестує під Радою то проти Кличка, то разом з ФОПами, то за захист тварин. Ми в обличчя вже добре знаємо цих професійних протестувальників», – сказав LB.ua нардеп фракції «Слуга Народу» та автор декількох законопроєктів про скасування обов’язкового встановлення РРО з 1 січня поточного року Олександр Качура.

Фото: фейсбук/Александр Тимошенко

«Об’єктивно я вірю в те, що там є абсолютно не проплачені люди, – переконаний нардеп з фракції «Голос» Ярослав Железняк. – Більша частина з них — це ті, хто торгує на ринках. В основному це представники Західної України, бо саме для них це актуальна історія. Найбільше саме закордонних товарів продається там з не дуже хорошою документацією. Тому для них це боляче».

У «Батьківщині» офіційно будь-які припущення про причетність до підтримки акцій протесту категорично спростовують. «Ці підприємці самі організовуються, ми лише з ними спілкуємося, допомагаємо написати та подати законопроєкти. От і все… Бо вважаємо, що влада втрачає контроль над ситуацією. Підприємців не забезпечують додатковими фінансами ні для встановлення РРО, ні на ведення бухгалтерії за новими правилами», – зазначив нардеп Вадим Івченко.

Фото: Макс Левін Вадим Івченко

Показово, що лише off the records депутати різних фракцій називають декілька ймовірних джерел фінансування підприємців, зокрема: не зацікавлених у РРО контрабандистів і конвертаторів, а також ту саму "ОПЗЖ".

«Якщо ви подивитесь, то навіть сьогодні (17 лютого), у такий непростий момент, SaveФОПівці свідомо провокують силові зіткнення, щоб дестабілізувати ситуацію. І дуже показово, що найбільшу підтримку їм надають нардепи з "ОПЗЖ", – зазначив співрозмовник LB.ua в керівництві «Слуги Народу». – Свідомо чи ні, але зараз SaveФОП своїми діями працює на Російську Федерацію».

«Лідер SaveФОП Доротич – це деструктивний елемент для будь-якої влади. Серед нас шуткують навіть, що досить заплатити йому лише тисячу доларів – і він організує будь-який протест, – розповів нардеп однієї опозиційної фракції. – Насправді акції не фінансує хтось один з політиків чи олігархів від початку та до кінця і на постійній основі. Це ситуативні проплати то від одних, то від інших. Олігархи ж «качають» за допомогою заворушень вулицю, протести в цілому як такі. Щоб на цьому тлі підігрівати основні цілі – переформатувати уряд або домогтися перевиборів».