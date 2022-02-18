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Нардеп Костенко: "ЗСУ тримають ситуацію на Сході під контролем"

Кількість обстрілів порівняно із 17 лютого зменшилася.

Попри різке збільшення кількості обстрілів російськими окупаційними військами населених пунктів та позицій Об’єднаних сил на Донбасі, Збройні сили тримають ситуацію на Сході країни під контролем.

Про це у кулуарах Ради заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від "Голосу" Роман Костенко, інформує кореспондентка LB.ua.

Костенко розповів, що вранці 18 лютого спілкувався із керівництвом ЗСУ. Ситуація залишається напруженою, але контрольованою ЗСУ.

"Кількість обстрілів порівняно із 17 лютого зменшилася. Але вже сьогодні зафіксовано обстріли із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Українські військові контролюють ситуацію і не ведуться на провокації проросійських терористів", – зазначив народний депутат.

Як повідомляли, російські найманці 60 разів порушили режим припинення вогню вчора і вже 6 – сьогодні. Переважна більшість обстрілів – із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Унаслідок дій окупантів учора поранено двох українських військових і двох цивільних осіб. Троє мирних мешканців у Станиці Луганській, де ворожий снаряд влучив у дитячий садок, отримали контузію.

Прем’єр Британії Борис Джонсон назвав обстріли окупантами дитсадка в Станиці Луганській операцією "під чужим прапором". Політик не виключає, що таких провокацій може стати більше впродовж наступних кількох днів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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