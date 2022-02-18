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Російські найманці 60 разів порушили режим припинення вогню вчора і вже 6 – сьогодні

Поранено двох українських бійців і двох цивільних, ще троє мирних жителів отримали контузію.

Російські найманці 60 разів порушили режим припинення вогню вчора і вже 6 – сьогодні
Фото: facebook.com/popasnavca

Упродовж минулої доби, 17 лютого, в зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Уже сьогодні, 18 лютого, російські найманці шість рази порушили "тишу", інформує пресцентр операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • НОВОТОШКІВСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів
  • ВОДЯНЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів
  • ТРУДІВСЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм
  • СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
  • ПІВДЕННЕ й МАЙОРСЬК – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів
  • ЛОБАЧЕВЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів
  • НОВОСЕЛІВКУ ДРУГУ – з протитанкових ракетних комплексів
  • ЛУГАНСЬКЕ та СТАРИЙ АЙДАР – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм
  • МАР’ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
  • СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів
  • ТРОЇЦЬКЕ – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм
  • ПОПАСНУ – зі станкових протитанкових гранатометів
  • ЗАЙЦЕВЕ – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів
  • НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 152 мм
  • СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – двічі з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів
  • НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 122 мм
  • ПІСКИ – з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї
  • ГОЛЬМІВСЬКИЙ та МАЙОРСЬК – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів
  • ХРЯЩІВКУ та СИЗЕ – з артилерії калібру 122 мм
  • АВДІЇВКУ, ШУМИ, ТРАВНЕВЕ, НЕВЕЛЬСЬКЕ, ДОНЕЦЬКИЙ, ОПИТНЕ та ГРАНІТНЕ – з мінометів калібру 120 мм
  • ШИРОКИНЕ – з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один – бойову травму. Бійців госпіталізували. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця середньої важкості, травмованого – задовільний.

Унаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

Також учора від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитячого садочку, лінії електропередач, газогін та зруйновано два приватні будинки в СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКІЙ. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії.

Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт ВРУБІВКА та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи, газогін і приватний будинок. 

Сьогодні, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. 

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • БОЛОТЕНЕ та НОВОГНАТІВКУ – з артилерії калібру 122 мм
  • двічі СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів
  • ЧЕРМАЛИК – з автоматичних станкових гранатометів
  • ШУМИ – з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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