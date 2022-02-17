На Черкащині викрили схему виготовлення підроблених COVID-сертифікатів

За "послуги" зловмисники заробили майже 2,5 мільйона гривень.

Сімейні лікарі однієї з поліклінік Черкащини вносили щомісяця до електронної системи охорони здоров'я майже сотню фейкових записів про вакцинацію без проведення щеплення.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, схему організувала головна медсестра поліклініки і залучила до "справи" ще декількох медпрацівників.

"Клієнтів" знаходили серед відвідувачів медичного закладу, які мали певні застереження щодо щеплення. Таким пацієнтам пропонували просте рішення: сплатити 2 тисячі гривень і отримати сертифікат, оминувши процедуру вакцинації", - повідомили в Нацполіції.

Після отримання коштів лікар не проводила щеплення, а незаконно вносила персональні дані "клієнтів" в електронну систему охорони здоров’я "eHealth" як нібито вакцинованих.

Під час обшуків у службових кабінетах учасників схеми правоохоронці вилучили комп’ютери та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, гроші, журнали реєстрації вакцинованих осіб та звітність про щоденну вакцинацію громадян, а також чорнові записи зі списками "клієнтів" на фейкову вакцинацію.

За свої послуги зловмисники заробили майже 2,5 млн. грн, кажуть в Нацполіції.

Затриманим мають оголосити підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 статті 362 Кримінального кодексу - несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо, 11 лютого СБУ викрила на Кіровоградщині схему підробки міжнародних свідоцтв про вакцинацію від коронавірусу. Два лікарі та медсестра заробили на фальшивих ковід-сертифікатах майже 2 млн грн.

В листопаді 2021 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про криміналізацію підробки ковід-сертифікатів. Раніше за це порушення була передбачена адміністративна відповідальність.