Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Міносвіти відреагувало на "маніпуляції інформацією", яку розмістили на сайті НУШ щодо ноутбуків для вчителів
Міносвіти відреагувало на "маніпуляції інформацією", яку розмістили на сайті НУШ щодо ноутбуків для вчителів
У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку біля кордону з Україною
У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку біля кордону з Україною
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Жодної фінляндизації не буде
Жодної фінляндизації не буде
Учасник Kalush Orchestra у 2015 році викладав свої фото з Красної площі
Учасник Kalush Orchestra у 2015 році викладав свої фото з Красної площі
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Понад 3 тисячі ліжок для хворих на коронавірус розгорнули в Криму

Наразі ліжковий фонд для хворих на COVID-19 в тимчасово окупованому півострові зайнятий на 80%.

Понад 3 тисячі ліжок для хворих на коронавірус розгорнули в Криму
Фото: EPA/UPG

В тимчасово окупованому Криму розгорнули понад 3 тисячі ліжок для хворих на COVID-19, повідомляє портал "Асоціація реінтеграції Криму".

За словами так званого "заступника голови МОЗ" півострова Антона Лясковського, усього розгорнули 3121 ліжок. З них - 2405 для дорослих і 391 - для дітей.

За інформацією окупаційної влади українського півострова, нині зайнятість ліжок хворими на коронавірус становить 80%.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 лютого, в Україні зафіксовано 33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також