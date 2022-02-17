Понад 3 тисячі ліжок для хворих на коронавірус розгорнули в Криму

Наразі ліжковий фонд для хворих на COVID-19 в тимчасово окупованому півострові зайнятий на 80%.

В тимчасово окупованому Криму розгорнули понад 3 тисячі ліжок для хворих на COVID-19, повідомляє портал "Асоціація реінтеграції Криму".

За словами так званого "заступника голови МОЗ" півострова Антона Лясковського, усього розгорнули 3121 ліжок. З них - 2405 для дорослих і 391 - для дітей.

За інформацією окупаційної влади українського півострова, нині зайнятість ліжок хворими на коронавірус становить 80%.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 лютого, в Україні зафіксовано 33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.