Регіони мають достатню кількість вакцини для щеплень від поліомієліту, – МОЗ

Попри те що регіони України мають достатню кількість вакцини для проведення щеплень від поліомієліту, темпи кампанії є недостатніми.

Про це йшлося під час селекторної наради під керівництвом міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, інформує пресслужба МОЗу.

За два тижні кампанії з вакцинування проти поліомієліту дітей віком від 6 місяців до 6 років, яка стартувала 1 лютого, щеплення отримала понад 21 тисяча дітей, що становить 15% від загальної запланованої кількості.

Всього ж протягом кампанії планується вакцинувати близько 144 тисяч неповнолітніх українців.

“На сьогодні вакцину від поліомієліту отримали 21 273 дитини віком від 6 місяців до 6 років (1 або 2 дози ІПВ). З них 10 605 отримали 1 дозу (12%) та 10 668 – другу дозу (19%). Деякі області розпочали щеплення у січні”, – йдеться у повідомленні.

Найвищі показники охоплення вакцинацією фіксуються у Дніпропетровській (46%), Вінницькій (26%), Кіровоградській (24%), Луганській (20%), Херсонській (19%), Сумській (17%), Хмельницькій (17%) та Рівненській (17%) областях. Найнижчі показники – у Львівській (8%), Одеській (9%), Київській (10%), Черкаській (12%) та Миколаївській (12%) областях.

Таких темпів щеплення недостатньо для подолання поліомієліту в Україні, зазначили у відомстві.

“У кожному з регіонів є достатня кількість інактивованої поліомієлітної вакцини (ІПВ) для проведення щеплень. МОЗ закликає батьків: перевірте вакцинальний статус своєї дитини, зверніться до свого сімейного лікаря або педіатра і надолужте пропущені щеплення. Вакцинація проти поліо – безоплатна”, – додали у міністерстві.

Нагадаємо, у січні в Україні підтвердили ще один випадок захворювання на поліомієліт, який виявили у дитини із Закарпаття. Це вже другий підтверджений випадок поліомієліту типу 2 в Україні.

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Вірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше – через брудні руки, заражену їжу та воду. Найбільш сприятливі до вірусу діти у віці до п'яти років.

Перебіг хвороби характеризується ураженням центральної нервової системи, виникненням паралічів. Хвороба може призвести до смерті.

Ліків від поліомієліту не існує. Єдиним способом захистити дитину від невиліковного паралічу є щеплення.