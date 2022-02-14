Збираєтесь подорожувати «Укрзалізницею»? Зробіть ПЛР-тест на ковід

Їздити в громадському транспорті, що прямує з однієї області до іншої, безперешкодно можуть лише ті українці, котрі отримали щеплення від вірусу SARS-CoV-2. Це рішення уряду набрало чинності 21 жовтня 2021 року. З того часу при посадці в потяги, автобуси міжрегіонального слідування пасажирів перевіряють на наявність сертифікатів про вакцинацію.

Якщо ви ще не вакцинувалися, але плануєте подорожувати Україною, зробіть експрес-аналіз на антиген або ПЛР-тест на коронавірус перед поїздкою. Тільки за умови, що результат виявиться негативним, контролер дозволить вам зайняти місце в транспортному засобі відповідно до придбаного квитка.

Як підтвердити свій стан здоров'я?

Щоб довести, що ви не хворієте на COVID-19, обов'язково візьміть із собою в подорож довідку з лабораторії. Саме її перевірятимуть у вас під час посадки в потяг/автобус.

Врахуйте, що документ цей дійсний протягом трьох діб із дати вашого обстеження. Якщо тривалість поїздки перевищить 72 години, щоб мати право повернутися потягом/автобусом додому, знову доведеться здавати аналіз.

Як записатися на діагностику?

Щоб пройти тест на коронавірус у Києві, як мешканці, так і гості столиці мають змогу зареєструватися онлайн до лабораторії «МЕДІЛАБС». На сайті закладу треба заповнити електронну форму, а потім в обраний час з'явитися на процедуру забору біологічного матеріалу (мазка з носо-/ротоглотки).

Приходьте до кабінету лаборанта самі, без супроводу сторонніх (родичів, друзів). Не забудьте вдягти захисну маску.

У «МЕДІЛАБС» вам видадуть висновок ПЛР-аналізу через 6 годин після взяття зразка на дослідження. Доплата за терміновість не передбачена.

З цінами на всі види аналізів також можна ознайомитися на сайті. У прайсі вказані кінцеві суми. Додаткових платежів за забір біоматеріалу лабораторія не бере.

Чи треба якось готуватись?

Усім, хто проходить ПЛР-тест у Києві або іншому місті, фахівці Міністерства охорони здоров'я рекомендують йти до діагностичного центру після:

● 4-годинного утримання від куріння;

● 2-годинного голодування (можна пити негазовану чисту воду, якщо з'явилося сильне відчуття спраги);

● 24-годинного утримання від вживання алкоголю;

● 12-годинної відмови від всіх лікарських препаратів для носа/горла.

Зуби чистити, жувати жуйку, користуватися освіжувачами подиху до аналізу також не дозволяється.

Дотримайтесь усіх правил підготовки до тестування, якщо не хочете, аби його результат виявився хибним. Коли ж з якихось причин вам не вдалося виконати всі рекомендації, краще перенести обстеження на інший день.