МОЗ затвердило сезонне меню для дитячих садків

Міністерство охорони здоров’я затвердило примірне чотиритижневе сезонне меню для дитячих садків.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Зазначається, що це меню рекомендовано використовувати для організації триразового харчування дітей віком від 1 до 6 (7) років у закладах освіти та інших організованих дитячих колективах.

Відповідний наказ, а також технологічна документація (технологічні картки) на страви та вироби оприлюднені на сайті МОЗ.

Техкартки містять перелік страв, всі необхідні параметри і розрахунки (маса брутто/нетто, енергетична цінність продуктів/страв тощо), вимоги до продуктів. Також у них запропоновані процеси приготування та температурні режими.

"Меню можна використовувати у повному обсязі або частково, опрацювавши його з огляду на смакові уподобання дітей та технологічні можливості кожного з закладів. У разі внесення змін, меню потрібно погодити в територіальному підрозділі Держпродспоживслужби відповідно до вимог Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку", - зазначили в міністерстві.

Затверджений перелік страв також може бути використаний як база для чотиритижневого меню в інші пори року, з використанням сезонних продуктів.

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