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За добу в Україні виявили понад 38 тис. нових випадків коронавірусу

265 людей померли за добу.

За добу в Україні виявили понад 38 тис. нових випадків коронавірусу
Фото: EPA/UPG

38 212 нові випадки COVID-19 зафіксовано в Україні 11 лютого 2022 року. Зокрема, захворіли 3 029 дітей та 864 медпрацівники.

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

За минулу добу: госпіталізовано – 3 753 осіб; летальних випадків – 265; одужало – 19 943 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 501 182 особи; одужало – 3 770 769 осіб; летальних випадків – 102 668; проведено ПЛР-тестувань – 18 993 661. 

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 4229;
  • Вінницька область – 720;
  • Волинська область – 1060;
  • Дніпропетровська область – 2596;
  • Донецька область – 1808; 
  • Житомирська область – 1489;
  • Закарпатська область – 795;
  • Запорізька область – 1276;
  • Івано-Франківська область – 791;
  • Київська область – 1326;
  • Кіровоградська область – 487;
  • Луганська область – 783;
  • Львівська область – 2351;
  • Миколаївська область – 1013;
  • Одеська область – 3670;
  • Полтавська область – 1407;
  • Рівненська область – 1145;
  • Сумська область – 1671;
  • Тернопільська область – 813;
  • Харківська область – 1736;
  • Херсонська область – 1604;
  • Хмельницька область – 1813;
  • Черкаська область – 1246;
  • Чернівецька область – 789;
  • Чернігівська область – 1594.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

74 038 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 260 людей, другу дозу – 32 286 людей, додаткову дозу отримали 725 людей, бустерну дозу – 20 767 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 людини, з них отримали першу дозу – 15 561 671 людина, отримали дві дози – 14 932 864 людини, отримали додаткову дозу – 23 353 людини, бустерну дозу – 553 617 людей. Загалом проведено 31 071 505 щеплень.

Нагадаємо, що 10 лютого в Україні зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За даними МОЗ, зараз Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19, яка почалася в січні. МОЗ прогнозує, що нова хвиля триватиме до квітня.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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