За добу в Україні виявили понад 38 тис. нових випадків коронавірусу

38 212 нові випадки COVID-19 зафіксовано в Україні 11 лютого 2022 року. Зокрема, захворіли 3 029 дітей та 864 медпрацівники.
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
За минулу добу: госпіталізовано – 3 753 осіб; летальних випадків – 265; одужало – 19 943 осіб.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 501 182 особи; одужало – 3 770 769 осіб; летальних випадків – 102 668; проведено ПЛР-тестувань – 18 993 661.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 4229;
- Вінницька область – 720;
- Волинська область – 1060;
- Дніпропетровська область – 2596;
- Донецька область – 1808;
- Житомирська область – 1489;
- Закарпатська область – 795;
- Запорізька область – 1276;
- Івано-Франківська область – 791;
- Київська область – 1326;
- Кіровоградська область – 487;
- Луганська область – 783;
- Львівська область – 2351;
- Миколаївська область – 1013;
- Одеська область – 3670;
- Полтавська область – 1407;
- Рівненська область – 1145;
- Сумська область – 1671;
- Тернопільська область – 813;
- Харківська область – 1736;
- Херсонська область – 1604;
- Хмельницька область – 1813;
- Черкаська область – 1246;
- Чернівецька область – 789;
- Чернігівська область – 1594.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
74 038 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 260 людей, другу дозу – 32 286 людей, додаткову дозу отримали 725 людей, бустерну дозу – 20 767 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 людини, з них отримали першу дозу – 15 561 671 людина, отримали дві дози – 14 932 864 людини, отримали додаткову дозу – 23 353 людини, бустерну дозу – 553 617 людей. Загалом проведено 31 071 505 щеплень.
Нагадаємо, що 10 лютого в Україні зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
За даними МОЗ, зараз Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19, яка почалася в січні. МОЗ прогнозує, що нова хвиля триватиме до квітня.