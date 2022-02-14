МОЗ констатувало зниження приросту ковіду вперше за місяць

Уперше за останні чотири тижні кількість виявлених випадків COVID-19 і пов’язаних з ним госпіталізацій в Україні у період з 7 по 13 лютого припинила зростання і демонструє спад. Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше, ніж це показували прогнози Міністерства охорони здоров’я.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

На брифінгу 14 лютого він зауважив, що за тиждень більш ніж на половину зросла кількість нових випадків у Києві (+ 51%.

За даними МОЗ, протягом минулого тижня в Україні зареєстровано 235 256 випадків коронавірусної хвороби, що на 7 600 випадків менше у порівнянні з попереднім тижнем. За минулі 7 днів госпіталізовано 24 575 хворих, що на тисячу менше, ніж тижнем раніше.

Від початку росту захворюваності зареєстровано зниження тижневої кількості нових випадків на території дев’яти регіонів. Найпомітніше зниження показника зафіксували у Вінницькій (-38%) та Івано-Франківській (-37%) областях. При цьому зниження тижневої захворюваності в Івано-Франківській області спостерігається другий тиждень поспіль, що свідчить про проходження пікового періоду.

Запорізька область, яка була лідером за приростом захворюваності, також демонструвала приріст, але значно нижчий, ніж раніше (+ 50 % проти 109%).

За попередньою оцінкою, смертність унаслідок ковіду знизилася втричі порівняно з дельта-хвилею.

Наразі в закладах охорони здоров’я перебуває 30 тисяч хворих на COVID-19. Пацієнтами, яким призначена киснева терапія, зайнято 30% ковідних ліжок з киснем. За даними МОЗ, станом на зараз виділено 72 539 ковідних ліжок, 96% з них – забезпечені киснем.

У закладах охорони здоров’я зайнято 2 293 дитячих ліжка, що на 8% менше, ніж попереднього тижня.

Ляшко наголосив, що ситуація з ковідом в Україні ще раз доводить дієвість вакцинації проти коронавірусної хвороби. Міністр закликав українців щепитися, щоб проходити чергові пікові хвилі без надмірного навантаження на систему охорони здоров’я.

Нагадаємо, 10 лютого Ляшко заявляв, що Україна перебуває на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19. У цій хвилі зростає кількість випадків захворювання, але не кількість госпіталізацій, що, у свою чергу, зменшує навантаження на стаціонарну медичну допомогу.

Рекордну добову захворюваність було зафіксовано 4 лютого. Тоді виявили майже 44 тис. випадків COVID-19, одужали менше 10 тис. осіб.

МОЗ прогнозує, що нова хвиля COVID-19, що почалася в кінці січня, триватиме до квітня. Раніше голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що також не виключає понад 60 тис. хворих на ковід протягом 2-3 наступних тижнів.