Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
МОК усе ж таки скасував нагородження переможців командного турніру з фігурного катання через справу про допінг Валієвої
МОК усе ж таки скасував нагородження переможців командного турніру з фігурного катання через справу про допінг Валієвої
BBC процитувало слова Пристайка про можливість Києва відмовитись від курсу на НАТО, МЗС назвало слова вирваними з контексту
BBC процитувало слова Пристайка про можливість Києва відмовитись від курсу на НАТО, МЗС назвало слова вирваними з контексту
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
СБУ закликала ​українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації
СБУ закликала ​українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Монастирський: "Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, буде розстріляний без попередження"
Монастирський: "Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, буде розстріляний без попередження"
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу в Україні зафіксували 29 724 нових випадків ковіду

Госпіталізовано 1 889 осіб. 305 пацієнтів померли.

За добу в Україні зафіксували 29 724 нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За добу 14 лютого в Україні зафіксували 29 724 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 2 393 дитини та 884 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 889 осіб. 305 пацієнтів померли. Одужало – 23 235 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 572 417 осіб, одужало – 3 811 630. Від ускладнень захворювання померли 103 255 людей.

Всього було здійснено 19 113 493 ПЛР-тестувань.

Статистика в регіонах за добу:

  • м. Київ – 4584 ;
  • Вінницька область – 724;
  • Волинська область – 1179;
  • Дніпропетровська область – 2446;
  • Донецька область –1458 ;
  • Житомирська область – 626;
  • Закарпатська область – 472 ;
  • Запорізька область –1340 ;
  • Івано-Франківська область – 317;
  • Київська область – 1228;
  • Кіровоградська область – 432;
  • Луганська область – 772 ;
  • Львівська область – 999;
  • Миколаївська область – 954;
  • Одеська область – 3315;
  • Полтавська область – 1375;
  • Рівненська область – 794;
  • Сумська область – 794 ;
  • Тернопільська область – 344;
  • Харківська область – 1354;
  • Херсонська область – 475;
  • Хмельницька область – 679 ;
  • Черкаська область – 1192 ;
  • Чернівецька область – 648;
  • Чернігівська область – 1223.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 59 170 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 244 людини, другу – 27 362, додаткову – 457 людей, бустерну – 14 107 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 594 938 людей, з них отримали першу дозу – 15 594 936 людей, отримали дві дози – 14 985 576, додаткову дозу – 24 205 людей, бустерну – 581 349 людей. Загалом проведено 31 186 066 щеплень.

Нагадаємо, за даними МОЗ, з 7 по 13 лютого кількість виявлених випадків COVID-19 і пов’язаних з ним госпіталізацій припинила зростання і демонструє спад

10 лютого міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що Україна перебуває на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19. У цій хвилі зростає кількість випадків захворювання, але не кількість госпіталізацій, що, у свою чергу, зменшує навантаження на стаціонарну медичну допомогу. Рекордну добову захворюваність було зафіксовано 4 лютого. Тоді виявили майже 44 тис. випадків COVID-19, одужали менше 10 тис. осіб.

МОЗ прогнозує, що нова хвиля COVID-19, що почалася в кінці січня, триватиме до квітня.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також