За добу в Україні зафіксували 29 724 нових випадків ковіду

За добу 14 лютого в Україні зафіксували 29 724 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 2 393 дитини та 884 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 889 осіб. 305 пацієнтів померли. Одужало – 23 235 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 572 417 осіб, одужало – 3 811 630. Від ускладнень захворювання померли 103 255 людей.

Всього було здійснено 19 113 493 ПЛР-тестувань.

Статистика в регіонах за добу:

м. Київ – 4584 ;

Вінницька область – 724;

Волинська область – 1179;

Дніпропетровська область – 2446;

Донецька область –1458 ;

Житомирська область – 626;

Закарпатська область – 472 ;

Запорізька область –1340 ;

Івано-Франківська область – 317;

Київська область – 1228;

Кіровоградська область – 432;

Луганська область – 772 ;

Львівська область – 999;

Миколаївська область – 954;

Одеська область – 3315;

Полтавська область – 1375;

Рівненська область – 794;

Сумська область – 794 ;

Тернопільська область – 344;

Харківська область – 1354;

Херсонська область – 475;

Хмельницька область – 679 ;

Черкаська область – 1192 ;

Чернівецька область – 648;

Чернігівська область – 1223.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 59 170 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 244 людини, другу – 27 362, додаткову – 457 людей, бустерну – 14 107 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 594 938 людей, з них отримали першу дозу – 15 594 936 людей, отримали дві дози – 14 985 576, додаткову дозу – 24 205 людей, бустерну – 581 349 людей. Загалом проведено 31 186 066 щеплень.

Нагадаємо, за даними МОЗ, з 7 по 13 лютого кількість виявлених випадків COVID-19 і пов’язаних з ним госпіталізацій припинила зростання і демонструє спад.

10 лютого міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що Україна перебуває на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19. У цій хвилі зростає кількість випадків захворювання, але не кількість госпіталізацій, що, у свою чергу, зменшує навантаження на стаціонарну медичну допомогу. Рекордну добову захворюваність було зафіксовано 4 лютого. Тоді виявили майже 44 тис. випадків COVID-19, одужали менше 10 тис. осіб.

МОЗ прогнозує, що нова хвиля COVID-19, що почалася в кінці січня, триватиме до квітня.