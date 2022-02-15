За добу в Україні зафіксували 29 724 нових випадків ковіду

За добу 14 лютого в Україні зафіксували 29 724 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 2 393 дитини та 884 медпрацівники.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 1 889 осіб. 305 пацієнтів померли. Одужало – 23 235 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 572 417 осіб, одужало – 3 811 630. Від ускладнень захворювання померли 103 255 людей.
Всього було здійснено 19 113 493 ПЛР-тестувань.
Статистика в регіонах за добу:
- м. Київ – 4584 ;
- Вінницька область – 724;
- Волинська область – 1179;
- Дніпропетровська область – 2446;
- Донецька область –1458 ;
- Житомирська область – 626;
- Закарпатська область – 472 ;
- Запорізька область –1340 ;
- Івано-Франківська область – 317;
- Київська область – 1228;
- Кіровоградська область – 432;
- Луганська область – 772 ;
- Львівська область – 999;
- Миколаївська область – 954;
- Одеська область – 3315;
- Полтавська область – 1375;
- Рівненська область – 794;
- Сумська область – 794 ;
- Тернопільська область – 344;
- Харківська область – 1354;
- Херсонська область – 475;
- Хмельницька область – 679 ;
- Черкаська область – 1192 ;
- Чернівецька область – 648;
- Чернігівська область – 1223.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також за минулу добу 59 170 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 244 людини, другу – 27 362, додаткову – 457 людей, бустерну – 14 107 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 594 938 людей, з них отримали першу дозу – 15 594 936 людей, отримали дві дози – 14 985 576, додаткову дозу – 24 205 людей, бустерну – 581 349 людей. Загалом проведено 31 186 066 щеплень.
Нагадаємо, за даними МОЗ, з 7 по 13 лютого кількість виявлених випадків COVID-19 і пов’язаних з ним госпіталізацій припинила зростання і демонструє спад.
10 лютого міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що Україна перебуває на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19. У цій хвилі зростає кількість випадків захворювання, але не кількість госпіталізацій, що, у свою чергу, зменшує навантаження на стаціонарну медичну допомогу. Рекордну добову захворюваність було зафіксовано 4 лютого. Тоді виявили майже 44 тис. випадків COVID-19, одужали менше 10 тис. осіб.
МОЗ прогнозує, що нова хвиля COVID-19, що почалася в кінці січня, триватиме до квітня.