Монастирський: "Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, буде розстріляний без попередження"
Монастирський: "Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, буде розстріляний без попередження"
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
МОК усе ж таки скасував нагородження переможців командного турніру з фігурного катання через справу про допінг Валієвої
МОК усе ж таки скасував нагородження переможців командного турніру з фігурного катання через справу про допінг Валієвої
Зеленський, Путін і гарантії безпеки
Зеленський, Путін і гарантії безпеки
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
BBC процитувало слова Пристайка про можливість Києва відмовитись від курсу на НАТО, МЗС назвало слова вирваними з контексту
BBC процитувало слова Пристайка про можливість Києва відмовитись від курсу на НАТО, МЗС назвало слова вирваними з контексту
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У МОЗ порадили українцям, як зберігати спокій на тлі паніки

Медики радять займатися спортом і хобі, робити дихальні вправи та "фільтрувати" новини.

У МОЗ порадили українцям, як зберігати спокій на тлі паніки
Фото: brovmedcentr.in.ua

Міністерство охорони здоров’я України дало поради українцям, як зберігати спокій на тлі паніки.

“Відчувати тривогу та тривожитись – цілком нормально, оскільки це – захисний фактор, особливо в період, коли навколо низка подій та ситуацій, які не завжди залежать від нас. Проте дуже важливо не допускати надмірного, а інколи і деструктивного, впливу тривоги на наше життя”, – зазначають медики.

Перша порада – робити дихальні вправи у моменти загострення тривожності.

Спеціалісти рекомендують два способи використання дихальних практик:

  • «4-4-5»: зробіть вдих на 4 рахунки і видих на 4 рахунки, вправу потрібно робити впродовж п’яти хвилин;
  • «4-7-8»: глибоко вдихніть і видихніть, потім зробіть вдих через ніс на рахунок 4, затамуйте подих, порахувавши до 7, і на рахунок 8 повільно видихніть. Вправу потрібно робити протягом кількох хвилин.

Також радять займатися фізичною активністю, яка часто допомагає впоратися з тривожністю краще за інші практики. Пропонують виходити на недовгу прогулянку або зайнятися йогою – фокус на тілі допоможе переключити увагу з тяжких думок.

МОЗ радить приділити час побутовим справам і хобі, адже будь-яка активна дія – це прекрасний спосіб відволіктися від тривожних думок.

Насамкінець медики просять дотримуватися гігієни споживання новин. “Якщо перегляд інформаційних сюжетів зумовлює у вас тривогу, вимкніть телевізор/гаджет. Спробуйте переглянути фільм, почитати книгу чи послухати заспокійливу музику. Дуже важливо навчитися “фільтрувати” інформацію, яку ви споживаєте з засобів масової інформації. Тож варто об'єктивно ставитися до почутих новин та турбуватися про гігієну споживання інформації в мережі”, – зазначили у міністерстві.

Якщо p тривогою не вдається впоратися самотужки, виникають проблеми зі сном та харчуванням, і така ситуація не минає впродовж тривалого часу, просять звертатися за допомогу до свого сімейного лікаря. 

“Пам’ятайте, найкращий спосіб зберігати спокій – щодня займатись улюбленою роботою, обирати безпечний інформаційний простір, проводити час із близькими та друзями, а також вірити в свою країну й армію. Будьмо здорові!” – додали у МОЗ.

Нагадаємо, Міністр культури України Олександр Ткаченко закликав українців не читати лише заголовки новин і не вводити себе в оману.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав зберігати спокій і добре виконувати свою роботу на місцях.

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян, у якому закликав українців єднатися перед зовнішніми та внутрішніми викликами.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також