У МОЗ порадили українцям, як зберігати спокій на тлі паніки

Міністерство охорони здоров’я України дало поради українцям, як зберігати спокій на тлі паніки.

“Відчувати тривогу та тривожитись – цілком нормально, оскільки це – захисний фактор, особливо в період, коли навколо низка подій та ситуацій, які не завжди залежать від нас. Проте дуже важливо не допускати надмірного, а інколи і деструктивного, впливу тривоги на наше життя”, – зазначають медики.

Перша порада – робити дихальні вправи у моменти загострення тривожності.

Спеціалісти рекомендують два способи використання дихальних практик:

«4-4-5»: зробіть вдих на 4 рахунки і видих на 4 рахунки, вправу потрібно робити впродовж п’яти хвилин;

«4-7-8»: глибоко вдихніть і видихніть, потім зробіть вдих через ніс на рахунок 4, затамуйте подих, порахувавши до 7, і на рахунок 8 повільно видихніть. Вправу потрібно робити протягом кількох хвилин.

Також радять займатися фізичною активністю, яка часто допомагає впоратися з тривожністю краще за інші практики. Пропонують виходити на недовгу прогулянку або зайнятися йогою – фокус на тілі допоможе переключити увагу з тяжких думок.

МОЗ радить приділити час побутовим справам і хобі, адже будь-яка активна дія – це прекрасний спосіб відволіктися від тривожних думок.

Насамкінець медики просять дотримуватися гігієни споживання новин. “Якщо перегляд інформаційних сюжетів зумовлює у вас тривогу, вимкніть телевізор/гаджет. Спробуйте переглянути фільм, почитати книгу чи послухати заспокійливу музику. Дуже важливо навчитися “фільтрувати” інформацію, яку ви споживаєте з засобів масової інформації. Тож варто об'єктивно ставитися до почутих новин та турбуватися про гігієну споживання інформації в мережі”, – зазначили у міністерстві.

Якщо p тривогою не вдається впоратися самотужки, виникають проблеми зі сном та харчуванням, і така ситуація не минає впродовж тривалого часу, просять звертатися за допомогу до свого сімейного лікаря.

“Пам’ятайте, найкращий спосіб зберігати спокій – щодня займатись улюбленою роботою, обирати безпечний інформаційний простір, проводити час із близькими та друзями, а також вірити в свою країну й армію. Будьмо здорові!” – додали у МОЗ.

Нагадаємо, Міністр культури України Олександр Ткаченко закликав українців не читати лише заголовки новин і не вводити себе в оману.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав зберігати спокій і добре виконувати свою роботу на місцях.

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян, у якому закликав українців єднатися перед зовнішніми та внутрішніми викликами.