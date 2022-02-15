ОБСЄ через агресію Росії щодо України втретє в історії застосувала інструментарій з раннього попередження конфліктів

Генеральна секретарка ОБСЄ Гельга Шмід через агресію Росії щодо України застосувала інструментарій з раннього попередження конфліктів.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Це лише третій в історії випадок його практичного застосування. Попередні два стосувалися подій у зоні конфлікту у Нагірному Карабасі у 2012 році і незаконного затримання Росією українських моряків у 2018 році”, – сказав міністр.

На практиці це означає, що генеральна секретарка ОБСЄ адресувала всім главам делегацій держав-учасниць спеціальний лист, в якому привертається увага постійної ради організації до зростання напруги та ризику ескалації ситуації, пояснив він.

Кулеба додав, що це крок для дипломатичного запобігання подальшій ескалації: “це ініціатива Генеральної секретарки, за що ми їй вдячні”.

Шмідт згадала про випадки застосування розділу 3 Віденського документа внаслідок розвитку цих подій, не згадуючи країни стосовно яких активували механізм. “Вона закликала до негайного, а також повного та ефективного використання механізму підвищення довіри та зміцнення безпеки для деескалації, а також утримання від дій, які можуть погіршити ситуацію”, – зазначив очільник українського дипломатії.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ продемонструвати рішучість у захисті принципів, заради яких її створили.

Очільник українського МЗС ініціював проведення так званого українського тижня в ОБСЄ. Він передбачає посилені консультації між країнами-учасницями, аби знизити напругу і утримати РФ у руслі дипломатичного діалогу.

Зокрема, у четвер відбудеться регулярне засідання постійної Ради ОБСЄ, на якому говоритимуть про функціонування спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

11 лютого Україна офіційно застосувала механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом ІІІ Віденського документа, та звернулася до Російської Федерації. Згідно з положеннями Віденського документа, РФ мала надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь.

Російська Федерація не відповіла на запит України, тому 13 лютого Україна скликала зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ Росії уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму.

Кулеба також може ініціювати проведення у п'ятницю, 18 лютого в ОБСЄ спільного засідання Постійної ради і Форуму безпекового співробітництва не лише для обговорення ситуації, що склалася на кордонах України і тимчасово окупованих територіях, але й для можливого вироблення рекомендацій про подальші кроки щодо Росії