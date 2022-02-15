Байден: "США готові як до дипломатії, так і до відповіді на агресію РФ щодо України"

"Є відкриті два шляхи. Ми прагнемо, щоби вибір був зроблений на користь демократії, на користь дипломатії".

США готові як до дипломатії, так і до рішучої відповіді на можливу агресію РФ щодо України, заявив на пресконференції президент США Джозеф Байден.

"Є відкриті два шляхи. Ми прагнемо, щоби вибір був зроблений на користь демократії, на користь дипломатії. Але якщо Росія зробить інший вибір - ми готові. І, звичайно, Росія сплатить за це ціну", - наголосив Байден.

Нагадаємо, на тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів торік у грудні МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України. Президент РФ Путін також попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу.

14 лютого під час брифінгу у Києві канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі питання вступу України до НАТО не актуальне. Шольц висловив здивування через те, що Росія зробила предметом переговорів членство України в Альянсі.

15 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що рішення Альянсу щодо перспективи членства України залишається чинним, незважаючи на загрозу можливого нападу Росії на Україну.