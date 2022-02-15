Росія вивела на навчання в Середземне море понад півтора десятка бойових кораблів

У навчаннях військово-морського флоту РФ беруть участь також понад 30 літальних апаратів.

Понад 15 бойових кораблів задіяли у навчаннях ВМФ РФ у Середземному морі, передає "Інтерфакс".

Також у навчаннях беруть участь понад 30 літальних апаратів, повідомили в Міноборони Росії.

"У навчанні в Середземному морі задіяні понад 15 бойових кораблів Тихоокеанського, Північного та Чорноморського флотів - ракетні крейсери "Варяг" та "Маршал Устинов", фрегати "Адмірал флоту Касатонов", "Адмірал Григорович", великі протичовнові кораблі "Віце-адмірал Кулаков" та судна забезпечення, а також понад 30 літальних апаратів ПКС Росії", - заявили в Міноборони РФ.

За даними МО РФ, спільні навчально-бойові вправи "з ураження корабельних угруповань умовного супротивника" виконували екіпажі російських кораблів та літаків ПКС Росії.

Під час навчання відпрацьовували "заходи щодо пошуку іноземних підводних човнів, встановлення контролю за судноплавством в акваторії Середземного моря та прольоту літальних апаратів над нею", повідомили у міністерстві оборони Росії.

Мета таких навчань, заявили в міністерстві, - захист "російських національних інтересів у Світовому океані, а також протидії військовим загрозам Російської Федерації з морських та океанських напрямків".

Нагадаємо, 4 лютого шість десантних кораблів ВМФ Росії увійшли до сирійського порту Тартус, у східний район Середземного моря.

У листопаді 2021 року моніторингова група BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень повідомила, що у Середземному морі зафіксовано два великі десантні кораблі Балтійського флоту Росії: БДК "Королев" (130) та БДК "Минск" (127).