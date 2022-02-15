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Путін: "Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року"

У цей час завершується термін дії контракту на транзит блакитного палива через українську територію.

Путін: "Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року"
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ може продовжити транзит газу в Європу після 2024 року - після завершення терміну дії контракту на транзит.

Про це Путін сказав на пресконференції в Москві за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року, коли закінчується термін чинного контракту на транзит через цю країну. Звичайно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і це буде рентабельно. А сама газотранспортна система України перебуватиме у справному технічному стані", - зазначив Путін.

Нагадаємо, в листопаді 2021 року речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що транзит газу через Україну після 2024 року буде залежати від того, чи знайдуться на нього покупці.

В серпні того року Путін поклав відповідальність за транзит газу Україною після 2024 року на європейських партнерів. Про це президент РФ заявив під час зустрічі з ексканцлеркою ФРН Ангелою Меркель.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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