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Шольц назвав катастрофою можливе визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"

"Якщо парламент прийме те, що було запропоновано, це буде порушенням Мінських домовленостей".

Шольц назвав катастрофою можливе визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"
Фото: EPA/UPG

Можливе визнання Росією терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" порушить Мінські угоди та стане політичною катастрофою. Так Шольц прокоментував звернення депутатів Держдуми до глави російської держави із закликом визнати незалежність окупованих Росією українських територій.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на пресконференції у Москві після перемовин із президентом РФ Володимиром Путіним.

"Якщо парламент прийме те, що було запропоновано, і це стане реальністю, тоді це буде порушенням Мінських домовленостей, тоді це означатиме, що процес перерветься, це буде політична катастрофа", – цитує Шольца російське інформагентство "Интерфакс".

Водночас російський президент Путін повʼязав звернення Держдуми про визнання "ДНР" і "ЛНР" із частковим відводом військ. Глава країни-агресора заявив, що росіяни "співчувають мешканцям Донбасу".

Він додав, що голосування за звернення до президента щодо визнання "ДНР" і "ЛНР" було відкритим. Путін зазначив, що збирається "все зробити для рішення проблем Донбасу, але зробити це виходячи з не до кінця реалізованих можливостей Мінських угод". 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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