​Лідери Ради Європи виступили на підтримку України

"Ми закликаємо до негайної деескалації риторики та дій і до діалогу".

Міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії та голова Комітету міністрів Ради Європи Луїджі Ді Майо, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс та генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич зробили заяву щодо України.

Лідери Ради Європи наголосили, що надзвичайно стурбовані високою напругою навколо України, стривожені перспективою серйозного конфлікту "на нашому континенті між нашими державами-членами".

"Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми закликаємо зацікавлені держави-члени подвоїти свої зусилля, щоб уникнути подальшого загострення ситуації та можливого збройного конфлікту. Ми закликаємо до негайної деескалації риторики та дій і до діалогу", – йдеться у заяві.

Лідери Ради Європи вважають, що діалог має базуватися на принципах, закріплених у Статуті Ради Європи та в Європейській конвенції з прав людини, "які всі держави-члени Ради Європи зобов’язані поважати, підтримувати та впроваджувати та поважати їх".

Рада Європи – міжнародна організація 47 держав-членів у європейському просторі. Членство відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян.

Рада Європи заснована після промови Вінстона Черчилля в університеті Цюриху 19 вересня 1946 року незабаром по завершенні Другої світової війни. Офіційна дата заснування 5 травня 1949 року. Тоді десять країн-засновниць підписали Лондонську Угоду. Цей договір зараз відомий як Статут Ради Європи.

Рада Європи розглядає питання, що мають важливе значення для його членів, у тому числі питання запобігання злочинності, зловживання наркотиками, охорони довкілля, біоетики та міграції. Рада Європи розробила понад 160 міжнародних договорів, угод і конвенцій, які замінили буквально десятки тисяч двосторонніх договорів між різними європейськими державами.

Один з найбільших успіхів Ради – це Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка слугує основою для Європейського суду з прав людини.

Штаб-квартира Ради Європи розташована у Страсбурзі на французько-німецькому кордоні.