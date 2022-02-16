Комітет Ради підтримав ініціативу Арахамії працювати наступного тижня у пленарному режимі

Голосування за ці зміни може відбутись 17 лютого.

Регламентний комітет Верховної Ради одноголосно підтримав пропозицію глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про перенесення пленарного режиму на наступний тиждень.

Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Павло Фролов.

"Регламентний комітет одноголосно підтримав пропозицію керівництва фракції СН внести зміни до календарного плану сьомої сесії Верховної Ради, згідно з якими наступного тижня (22-25 лютого) парламент працюватиме у пленарному режимі, а через тиждень (01-04 березня) депутати працюватимуть з виборцями (в округах)", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Голосування за ці зміни може відбутись у четвер 17 лютого.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Арахамія зареєстрував постанову із пропозицією зробити наступний тиждень пленарним у Верховній Раді.

Також в парламенті цього тижня збиралися провести позачергове засідання стосовно стану справ проти народних депутатів. З цією ініціативою виступив Арахамія після того, як УП оприлюднила відео із народним депутатом Олександром Трухіним. На засіданні хочуть заслухати керівництво МВС та ДБР, але мова має йти не тільки про Трухіна, а й про інших парламентарів, зокрема - Петра Порошенка.

Відео з Трухіним було зняте поліцейськими, які прибули на місце аварії за участі депутата в серпні 2021. Там зафільмовано, як парламентар натякає на винагороду поліцейським, якщо вони дадуть йому "тихенько піти до лісу".

За словами співрозмовників LB у керівництві фракції СН, позачергове планувалося на середу-четвер. Необхідні підписи для його скликання зібрані. Однак учора голова партії СН Олена Шуляк заявила, що може бути інше позачергове засідання, з більш термінових питань.