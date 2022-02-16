Розпочинається трансляція онлайн дискусії «Росія проти Заходу й України: що далі?» Київського Безпекового Форуму за участю всесвітньо відомих дипломатів, політиків та експертів.

·Які головні висновки слід зробити Заходу та Україні з чергової хвилі агресії Росії?

·Наскільки ефективно Захід допоміг захистити Україну від можливого російського вторгнення?

·Як зберегти і посилити солідарність Заходу та України в нових умовах?

·Як Україні уникнути ролі «сірої зони» між Росією та Заходом й стати повноправною частиною євроатлантичної колективної системи безпеки?

·Що очікувати далі? Які найбільш ймовірні сценарії після гострої фази кризи, організованої Росією?

Ці та інші питання обговорюватимуть:

Крістоф Гойсґен, новообраний Голова Мюнхенської Безпекової конференції, Постійний представник Німеччини при ООН у 2017-21 роках, дипломатичний радник Федерального канцлера Німеччини у 2005-17 роках.

Фіона Гілл, старша наукова співробітниця Інституту Брукінґс, спеціальна радниця Президента США у справах Росії та Європи у 2017-19 роках.

Радослав Сікорський, депутат Європейського парламенту, Міністр закордонних справ Польщі у 2007-14 роках.

Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках.

Данило Лубківський, директор Київського Безпекового Форуму.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – провідна міжнародна платформа України з проблем війни і миру, національної і світової безпеки.