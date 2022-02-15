Зеленський з прем'єром Італії обговорили активізацію нормандського формату

Сьогодні Президент України провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі.

Під час сьогоднішньої телефонної бесіди Президент Володимир Зеленський та італійський прем'єр Маріо Драґі обговорили ситуацію на Донбасі, розвиток мирного процесу та активізацію роботи всіх наявних переговорних форматів, зокрема нормандського, повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський подякував очільнику уряду Італії за особисті дипломатичні зусилля для мирного врегулювання безпекової кризи довкола України.

"Україна виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту. Покладаємося на підтримку Італією підходів України щодо мирного врегулювання в межах ЄС, НАТО та ОБСЄ», – зазначив Зеленський.

Під час розмови сторони приділили увагу підвищенню оборонної та фінансової стійкості України на тлі поточних викликів.

"Для нас важлива допомога Італії у зміцненні оборонних спроможностей нашої держави", – зазначив Президент України.

Зеленський запросив італійського прем'єра відвідати Україну в будь-який час.

Нагадаємо, 15 лютого до України з візитом прибув міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо. Він зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою та підтвердив готовність своєї держави до стримування російської військової ескалації біля кордонів України.