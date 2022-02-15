Італія готова до стримування ескалації з боку Росії біля кордонів України. - очільник МЗС Італії

"Ми намагатимемося допомогти Україні, тому що ми підтримали її прохання про допомогу на різних рівнях", - сказав Луїджі Ді Майо.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо підтвердив, що його держава готова до стримування російської військової ескалації біля кордонів України, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо в цьому буде необхідність, я підтверджую готовність Італії брати участь у стримуванні військової ситуації разом із нашими партнерами та НАТО... Враховуючи наші хороші двосторонні відносини, ми намагатимемося допомогти Україні, тому що ми підтримали її прохання про допомогу на різних рівнях", - сказав Луїджі Ді Майо.

Під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві Майо додав, що єдиним шляхом вирішення поточної ситуації він бачить "шлях миру та дипломатії".

"Я вірю: завдяки дипломатії ми зможемо вирішити ситуацію, що склалася... Тому на наступній моїй зустрічі, яка вже скоро відбудеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, я також обговорюватиму це питання. Наступного понеділка відбудуться збори партнерів та інші зустрічі, де я теж порушуватиму це питання", - зазначив глава італійського МЗС.

Луїджі Ді Майо висловив сподівання на продовження успішних переговорів у "нормандському форматі".

Глав МЗС Італії під час обговорення торговельних відносин та збільшення двостороннього товарообігу з Україною запропонував провести новий раунд консультацій між урядами в столиці Італії та запропонував очільникові українського МЗС відвідати такий захід.

Нагадаємо, сьогодні в Україні з робочим візитом перебував глава МЗС Італії. Мета його візиту - демонстрація солідарності на тлі агресивних дій Росії.

Цього ж дня Президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі. Сторони обговорили ситуацію на Донбасі, розвиток мирного процесу та активізацію роботи всіх наявних переговорних форматів, зокрема нормандського.