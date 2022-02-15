Байден попередив Росію про "надзвичайні" наслідки в разі вторгнення в Україну

США та союзники готові включити потужні санкції,ті, які не були включені у 2014 році, коли РФ окупувала Крим.

Президент США Джо Байден нагадав російському керівництву, що вторгнення в Україну матиме для Росії "надзвичайні" наслідки.

"Якщо РФ це зробить (вторгнеться в Україну - ред.), гуманітарні втрати для України будуть надзвичайними. Стратегічні витрати для РФ будуть надзвичайними. Росію зустріне міжнародний осуд. І світ не забуде, що РФ зробила вибір на користь смерті та руїн. США, партнери та союзники є об’єднаними, рішучими більше ніж будь-коли. Джерело нашої непорушної сили - прихильність спільним демократичним принципам, тому що йдеться не лише про Росію та Україну, це - захист того, в що ми віримо, захист свободи, захист права країни обирати власну долю право народів обирати своє майбутнє. Принцип, що країни не можуть силою змінювати кордони своїх сусідів", - сказав Байден на пресконференції.

"Якщо Росія піде вперед, ми зберемо світ для того, щоб протистояти цій агресії. США та союзники готові включити потужні санкції,ті, які не були включені у 2014 році, коли РФ окупувала Крим. Ми будемо чинити тиск на основні індустрії, на фінансовий сектор. Ми готові це зробити одразу, коли Росія зробить цік роки. Це зруйнує можливість Росії конкурувати стратегічно. Коли йдеться про "Північний потік-2"… Якщо буде вторгнення, цей проєкт не відбудеться", - зазначив президент США.

Він також попередив, що США збільшить присутність в НАТО в разі агресії.