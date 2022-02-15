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Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)

Пресконференція президента США почалася о 22:30 за київським часом.

Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден у Вашингтоні виступив із заявою щодо безпекової ситуації навколо України. 

Пресконференція Байдена почалася о 22:30 за київським часом і тривала трохи більше 10 хвилин. Трансляція доступна на сайті Білого дому.

"Президент Байден дає короткі зауваження щодо Росії та України; він повторить, що Сполучені Штати залишаються відкритими для дипломатії високого рівня у тісній координації з нашими союзниками, спираючись на численні дипломатичні виходи, які ми, наші союзники та партнери запропонували Росії протягом останніх місяців", - йдеться у підписі до відео, оприлюдненого Білим домом.

Нагадаємо, на тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів торік у грудні МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України. Президент РФ Путін також попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу.

15 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що рішення Альянсу щодо перспективи членства України залишається чинним, незважаючи на загрозу можливого нападу Росії на Україну.

Зі свого боку Міністерство оборони Росії заявило про повернення підрозділів Західного та Південного військових округів на бази після навчань.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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