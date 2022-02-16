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Україна подала запит до НАТО по допомогу на випадок надзвичайних ситуацій

Зокрема йдеться і про будівництво логістичного центру на Київщині. 

Україна подала запит до НАТО по допомогу на випадок надзвичайних ситуацій
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Україна подала до НАТО запит щодо отримання допомоги на випадок надзвичайних ситуацій. 

Запит був отриманий Євроатлантичним координаційним центром реагування на стихійні лиха 15 лютого, повідомили на сайті Альянсу

"Державна служба з надзвичайних ситуації готується до масштабних надзвичайних ситуацій різноманітного характеру, які можуть торкнутися цивільного населення", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Україна просить:

  • Автокран підйомністю не менше 35 тонн 
  • Гусеничний бульдозер типу aterpillar D10 
  • Пневматичний колісний екскаватор тип JCB 4CX 
  • Седельний тягач з тралом 
  • Повнопривідна вантажівка підйомністю не менше 20 тонн 
  • Пікап 4х4 
  • Позашляховик 4х4 
  • Машина мехагічного розмінування з дистанційним керуванням 
  • Спецмашина радіаційної та хімічної розвідки 
  • Спеціальна лабораторна контрольна машина 
  • Спеціальна дезактиваційна машина 
  • Контейнерний водолазний комплекс 
  • Спецаварійні водолазні станції важкого типу на базі вантажівок

Крім цього, в запиті йдеться про засоби пошуку вогненебезпечних предметів на різній глибині, пожежні рукава, польові табори, будівництво логістичного центру в с. Козин на Київщині, засоби особистого захисту, фільтрувальні станції, дихальні апарати, гідрокостюми та ліки. 

Нагадаємо, учора президент США Джо Байден виступив із заявою стосовно ескалації Росією безпекової ситуації довкола України. Серед іншого він сказав, що ні США, ні блок НАТО не збираються розміщувати в Україні ракети.

Путін на пресконференції 15 лютого заявив, що Росії потрібні гарантії того, що Україна не стане членом НАТО просто зараз. При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебував із візитом у Москві, зазначив, що не розуміє таким вимог Росії, бо, за його словами, зараз питання вступу України до блоку не на часі, тому незрозуміло, нащо РФ висуває такі вимоги. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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