Громадянам США спростили виїзд з України до Польщі

Громадяни США відтепер можуть в'їжджати з України до Польщі через сухопутний кордон між країнами. Про це повідомляє посольство США в Україні.

"Громадяни США тепер можуть в'їжджати до Польщі через сухопутний кордон з Україною. Не потрібно додаткового схвалення. Закликаємо тих, хто подорожує в Польщу суходолом з України, перетинати кордон у пунктах пропуску Корчова-Краковець або Медика-Шегині", - йдеться у повідомленні.

Посольство США відкрило центр прийому біля цих пунктів перетину кордону для надання допомоги громадянам США, які в'їжджають до Польщі з України. Представники центру будуть доступні для допомоги громадянам США 24 години на добу.

У більшості випадків громадяни США, які виїжджають з України, повинні пред’явити дійсний паспорт США та докази вакцинації від COVID-19. Подорожуючим також рекомендується подавати негативний результат тесту ПЛР або тесту на антиген COVID-19, зроблений якомога раніше.

Громадяни США, які вирішили залишитися в Україні і не виїжджають негайно, як рекомендовано, повинні заповнити онлайн-форму для полегшення комунікації.

Раніше посольство США в Україні оновило рекомендації щодо подорожей для своїх громадян. Американцям, як і раніше, радять не відвідувати Україну, але, окрім цього, тепер і покинути її негайно.