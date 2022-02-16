Росія відмовилась від зустрічі за Віденським договором на запит України через "відсутність незвичайної військової діяльності"

МЗС Росії також звинуватило Україну в "обстрілах мирного населення Донбасу" і зловживанні положеннями Віденського документа.

Росія відмовилася від зустрічі ОБСЄ на вимогу України за Віденським договором через "відсутність незвичайної військової діяльності".

Про це повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми могли б залишити цей запит без розгляду, оскільки в ньому містяться неприйнятні формулювання про статус Криму. Водночас, підтверджуючи прихильність до відкритості у військовій сфері, повідомили, що жодної згаданої в Главі III ВД-2011 "незвичайної" діяльності Росія біля кордонів Україна не веде, і, відповідно, немає жодних підстав для запуску механізму зменшення небезпеки", – заявила вона.

МЗС Росії також звинуватило Україну в "обстрілах мирного населення Донбасу" і зловживанні положеннями Віденського документа.

"14 лютого ми направили офіційну відповідь, де повторили, що Російська Федерація не веде якоїсь суттєвої військової діяльності, про яку потрібно надавати інформацію в рамках ВД-2011. У цьому зв'язку не бачимо підстав для застосування положень його Глави III і не братимемо участі в консультаціях та можливій зустрічі ФССБ та ПР ОБСЄ", – наголосила вона.

За її словами, російська сторона попередила партнерів, що "виступає проти ухвалення будь-яких рішень щодо цього в ході цих заходів".

Нагадаємо, 11 лютого Україна звернулась із запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму.

Згідно з третім розділом Віденського документу ОБСЄ від 2011 року, держави-учасниці мають співпрацювати одна з одною щодо будь-якої незвичайної та незапланованої діяльності їхніх військових сил поза місцями звичного розташування в мирний час.

Держава, яка має занепокоєння щодо такої діяльності, може спрямувати іншій державі, яка проводить таку активність, запит на розʼяснення. На відповідь передбачено 48 годин.

Держава, яка направила запит, після розгляду відповіді може запросити зустріч із державою, яка веде військову активність. Зустріч також має бути скликана протягом 48 годин.

РФ не відповіла на запит, після чого Україна скликала зустріч. Від зустрічі країна-агресор відмовилася також.