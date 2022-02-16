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Прапор України підняли ще в 27 містах Латвії

До столиці Латвії - Риги, яка першою піднесла прапор України над будівлею мерії, долучилися також інші міста Латвії.

Прапор України підняли ще в 27 містах Латвії

На будівлях 27 міських адміністрацій Латвії сьогодні урочисто встановили прапор України на знак солідарності з українським народом.

Про це повідомляє посольство України в Латвії.

14 лютого прапор України встановили на будівлі міської адміністрації столиці Латвії - Риги. Сьогодні до цієї акції приєднались ще 27 міст. 

"До столиці Латвії - Риги, яка першою піднесла прапор України над будівлею мерії, долучилися також інші міста Латвії, де на будівлях міських адміністрацій сьогодні, 16 лютого, було урочисто встановлено прапор України на знак солідарності з українським народом, який бореться з російською агресією”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 16:00 прапор України встановлено у таких містах: Рига, Адажи, Айзкраукле, Алуксне, Бауска, Валка, Валмієра, Вентспілс, Гулбене, Добеле, Єкабпілс, Єлгава, Кулдіга, Ливани, Лієпая, Марупе, Салдус, Саласпілс, Саулкрасти, Сигулда, Скрунда, Смілтене, Огре, Прейлі, Ропажи, Тукумс, Цесіс.

Варто зазначити, що в місті Адажи розташована найбільша в Латвії військова база НАТО.

Крім того, сьогодні прапор України розміщено біля палацу президента Латвії, на будівлі Міністерства закордонних справ Латвії та біля будівлі Посольства Латвії в Україні.

На своїх особистих сторінках в соцмережах президент Латвії Егілс Левітс, а також Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс висловили щирі слова солідарності керівництву України і українському народу. 

"Така принципова підтримка України Латвією та іншими країнами демократичного світу є запорукою того, що авторитарний російський режим ніколи не зможе більше диктувати Україні та усьому світу свої середньовічні правила", - інформує посольство України у Латвії.

Вчора, 15 лютого в головному храмі міста - Домському соборі відбулася молитва за Україну. Спільне Богослужіння за мир в Україні провели представники найбільших християнських конфесій Латвії.

Богослужіння символічно розпочалося з виконання на органі композиції «Плине кача».

На заході були присутні Посол України в Латвії Олександр Міщенко, Віцемер Риги Едвардс Смілтенс, представники Канцелярії Президента Латвії, Голова групи Саейми Латвії зі сприяння міжпарламентським зв’язкам з Верховною Радою України Алдіс Адамовічс, члени Парламенту Латвії, представники дипломатичного корпусу та представники ЗМІ.

Також у молитві взяли участь представники української діаспори та небайдужі громадяни Латвії, хто підтримує Україну у її боротьбі проти російського агресора.

У ході Богослужіння, настоятель Української Греко-католицької парафії в Ризі отець Роман Сапужак провів молитву за мир в нашій країні українською мовою.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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