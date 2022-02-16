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У головному соборі Відня 19 лютого відбудеться екуменічна молитва за Україну

Українська громада столиці Австрії організовує заходи на підтримку своєї держави.

У головному соборі Відня 19 лютого відбудеться екуменічна молитва за Україну
Фото: Тарас Шагала

В суботу, 19 лютого, у Відні відбудеться декілька заходів, які організовує українська спільнота на підтримку України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив парох української церкви Святої Варвари у Відні Тарас Шагала.

"15:00 Platz der Menschenrechte/Площа прав людини. Українські громади в усіх європейських столицях збираються, щоб провести мирну маніфестацію на підтримку України: STAND WITH UKRAINE. Також у Відні... Вже пошито 30-метровий прапор, потрібні руки, щоб пронести його центром Відня! У головному соборі Відня відбудеться екуменічна молитва за Україну", - написав Шагала.

Участь у молитовному заході, за інформацією Тарас Шагали, підтвердив Апостольський нунцій, представник папи у Австрії, архієпископ Педро Лопес Кінтана. Кардинала Христофа Шонборна, який не зможе особисто бути присутнім на молитві, оскільки ві перебуває в Римі, офіційно представлятиме декан кафедрального собору отець Рудольф Прокші, який також є головою Вселенської ради Церков Австрії (ÖRKÖ).

Організовує молитовну зустріч Ординаріат для вірних східних католицьких церков Австрії, зазначив парох української церкви Святої Варвари у Відні.

Нагадаємо, сьогодні в Латвії українці організували акцію протесту перед посольством РФ. Люди вийшли з прапорами України та Латвії, а також плакати з написом "Припиніть війну проти України".

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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