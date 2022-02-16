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​Українці в Латвії організували акцію протесту перед посольством РФ

Захід провели у зв'язку з агресією Росії проти України.

​Українці в Латвії організували акцію протесту перед посольством РФ
Фото: Facebook-сторінка Конфедерації українців Латвії "Віче"

16 лютого Конфедерація українців Латвії "Віче" провела мирну акцію протесту перед посольством РФ у Ризі.

Про це повідомили на сторінці Конфедерації у Facebook.

Захід провели "у зв’язку із триваючою збройною агресією путінської Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Фото: Facebook-сторінка Конфедерації українців Латвії "Віче"

Фото: Facebook-сторінка Конфедерації українців Латвії "Віче"
Українці вийшли з прапорами Латвії та України, а також плакатами з написом "Припиніть війну проти України".

Нагадаємо, 10 січня в Києві під посольством Казахстану проєкт "Без Кордонів" та Free Belarus Center організували акцію на підтримку казахського народу.

Торік у травні в Києві біля Посольства РФ відбувся Мітинг солідарності з Ізраїлем.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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