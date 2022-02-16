16 лютого Конфедерація українців Латвії "Віче" провела мирну акцію протесту перед посольством РФ у Ризі.
Про це повідомили на сторінці Конфедерації у Facebook.
Захід провели "у зв’язку із триваючою збройною агресією путінської Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 10 січня в Києві під посольством Казахстану проєкт "Без Кордонів" та Free Belarus Center організували акцію на підтримку казахського народу.
Торік у травні в Києві біля Посольства РФ відбувся Мітинг солідарності з Ізраїлем.