Захід провели у зв'язку з агресією Росії проти України.

16 лютого Конфедерація українців Латвії "Віче" провела мирну акцію протесту перед посольством РФ у Ризі.

Про це повідомили на сторінці Конфедерації у Facebook.

Захід провели "у зв’язку із триваючою збройною агресією путінської Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Фото: Facebook-сторінка Конфедерації українців Латвії "Віче"

Фото: Facebook-сторінка Конфедерації українців Латвії "Віче"

Українці вийшли з прапорами Латвії та України, а також плакатами з написом "Припиніть війну проти України".

Нагадаємо, 10 січня в Києві під посольством Казахстану проєкт "Без Кордонів" та Free Belarus Center організували акцію на підтримку казахського народу.

Торік у травні в Києві біля Посольства РФ відбувся Мітинг солідарності з Ізраїлем.