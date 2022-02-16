Сьогодні подібні акції до Дня єднання відбудуться за участю всіх обласних асоціацій футболу.

Сьогодні до Дня єднання Українська асоціація футболу разом із вихованцями Київського військового ліцею імені Богуна провели акцію біля Будинку футболу і розгорнули найбільшу футболку національної збірної.

Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

"Друзі, з Днем єднання! Всі разом – єдиною командою Української асоціації футболу, УПЛ, ПФЛ та з юними вихованцями Київського військового ліцею ім. І. Богуна – майбутньою військовою елітою України – провели сьогодні чудову акцію на підтримку ініціативи Глави Держави Володимир Зеленський! Перед Будинком футболу ми розгорнули найбільшу футболку з дизайном форми національної збірної, на якій зображена карта соборної незалежної України з Кримом, Донецьком, Луганськом, і яка під час Євро-2020 об’єднала і продовжує об’єднувати мільйони українців по всьому світу", – написав він у фейсбуці.

Фото: facebook/Андрій Павелко

Фото: facebook/Андрій Павелко

"Надзвичайно важливо у цей складний час засвідчити, що ми, як і всі патріоти України, продовжуємо працювати, ми в Києві, зберігаємо спокій і тримаємо стрій! Моя сім’я також залишається в Києві. Сьогодні подібні акції до Дня єднання відбудуться за участю всіх обласних асоціацій футболу, за що дуже вдячних їх керівникам!" – додав Павелко.

Фото: facebook/Андрій Павелко

"Це наша земля, наша Україна і ми зуміємо захистити її незалежність! Дякую моїм друзям – керівникам національних асоціацій з усього світу, які щодня телефонують і висловлюють підтримку Україні! Дякую нашій дружній футбольній родині за згуртованість і відданість Україні! З Днем єднання! Слава Україні!" – наголосив президент Української асоціації футболу.

Нагадаємо, 12 лютого в Києві тисячі людей вийшли на "Марш єдності", заявивши про готовність об'єднатися на тлі загрози загострення російської агресії.

Пізніше, президент Володимир Зеленський оголосив 16 лютого 2022 року, який вважали ймовірним днем нового вторгнення Росії в Україну, Днем єднання.