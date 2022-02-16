15 лютого на трасі "Миколаїв–Херсон" сідельний тягач DAF врізався у колону військової техніки. ДТП сталася поблизу повороту до с. Луч Миколаївської області. Унаслідок пригоди пошкоджені військові машини, є травмований.

Фото: Новости-N

Т.в.о. речника поліції Херсонщини Андрій Кований розповів "Суспільному", що 64-річний водій автомобіля DAF з’їхав з проїжджої частини на узбіччя, де зупинилася колона військових вантажівок.

"У результаті механічні пошкодження отримали три військові автівки. Один з військовослужбовців, 2003 року народження, який перебував попереду однієї з машин, травмований", – сказано в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

Як повідомило миколаївське видання "Новости-N", сідельний тягач їхав з боку Миколаєва у напрямку Херсона. Приблизно за 100 метрів за поворотом на селище Луч зерновоз різко змінив траєкторію руху та врізався в колону армійських автомобілів, що зупинилися на узбіччі.

Постраждалого військового з численними переломами з місця події забрала "швидка".

Внаслідок аварії було пошкоджено три армійські автомобілі ЗіЛ-131, два КУНГи та одну цистерну.

Армійська колона рушила далі, пошкоджені авто та їхні екіпажі залишилися на місці для оформлення ДТП.

Згодом "Новости-N" уточнили, що аварія сталася через те, що водій зерновоза заснув за кермом.

Фото: Новости-N

Фото: Новости-N

Фото: Новости-N

Фото: Новости-N

Фото: Новости-N