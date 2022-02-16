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НАТО поки що не бачить ознак деескалації на російсько-українському кордоні

Стосовно готовності Москви до дипломатії Столтенберг висловив "обережний оптимізм". 

НАТО поки що не бачить ознак деескалації на російсько-українському кордоні
Винищувач F-16 Королівських ВПС Данії під час церемонії посилення місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії на авіабазі Сау
Фото: EPA/UPG

НАТО поки що не бачить ознак деескалації на кордоні України з Росію.

Про це в середу повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, пише "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ми не бачили жодних ознак деескалації з боку Росії", – сказав Столтенберг.

Кількість військових на українських кордонах, за його словами, продовжує збільшуватись. 

"Якщо вони справді почнуть відводити війська, ми вітатимемо це... Переміщення військ не означає повного відведення", – підсумував Столтенберг.

Щодо заяви Москви про готовність до дипломатії генсек Альянсу висловив "певні причини для обережного оптимізму".

Нагадаємо, 15 лютого Міністерство оборони Росії заявило про повернення підрозділів Західного та Південного військових округів на бази після навчань.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона повірить у відведення російських військ, коли матиме наочні докази.

Війська, згідно з заявою Міноборони РФ, повертають на постійні місця дислокації не тільки від кордонів України, а й із Криму. 

Станом на ранок 16 лютого дані української розвідки стосовно безпекової ситуації та дій Росії повністю відповідають прогнозам і не містять нічого неочікуваного. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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