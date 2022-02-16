Росія перекинула у Сирію винищувачі із гіперзвуковими ракетами для участі у військових навчаннях

Участь у навчаннях беруть понад 140 кораблів та суден та десять тисяч військових.

Росія перекинула винищувачі МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами “Кинжал” та дальні стратегічні бомбардувальники Ту-22М на свою авіабазу в Сирії для проведення військово-морських навчань у Середземному морі.

Про це повідомило російське агентство Інтерфакс.

"Літаки далекої авіації Ту-22М3 і МіГ-31К з авіаційним комплексом “Кинжал” перебазовані на аеродром Хмеймім для участі у військово-морському навчанні міжфлотського угруповання ВМФ у східній частині Середземного моря", - заявили у російському міністерстві оборони.

20 січня міністерство повідомило про початок серії маневрів Військово-морського флоту за участю понад 140 кораблів та суден та десять тисяч військових.

Президент Сирії Башар Асад був вірним союзником Москви з того часу, як Росія розпочала кампанію повітряних ударів у Сирії у 2015 році, зазначає reuters.com.

Окрім авіабази Хмеймім, Росія також контролює військово-морський об'єкт Тартус.

Росія вперше відправила винищувачі з ракетами "Кинжал" торік після розширення злітно-посадкової смуги на базі для прийому таких літаків, розповів військовий аналітик із американського Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.

Він зазначив, що розгортання вказує на зростаючу військову присутність Росії на Близькому Сході та її здатність діяти у різних регіонах та демонструвати потужність.

Російські ЗМІ повідомляють, що гіперзвукова ракета “Кинжал” може вражати цілі на відстані до 2000 км (1243 милі). Це одне з кількох стратегічних озброєнь, представлених президентом Росії Володимиром Путіним у березні 2018 року.

Нагадаємо, раніше в Міноборони РФ повідомляли, що навчання – частина маневрів, запланованих на січень–лютий 2022 року відповідно до плану підготовки Збройних сил Росії. Вони відбуваються на тлі загострення відносин між Росією та США та ведення гібридної війни щодо України.

Загалом у навчаннях мають взяти участь 140 бойових кораблів та суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів та 1 тис. одиниць військової техніки, а також близько 10 тис. військовослужбовців.