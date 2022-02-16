Принц Ендрю врегулював справу про сексуальне насильство і пообіцяв "істотне пожертвування"

Принц Ендрю та Джуффре у 2001 році

Син королеви Великої Британії Єлизавети II принц Ендрю врегулював справу про сексуальне насильство, порушену проти нього в США Вірджинією Джуффре.

У документі, поданому до суду США 15 лютого, йдеться, що пара досягла позасудової угоди. Угода, зокрема, включає "істотне пожертвування на користь пані Джуффре", повідомляє ВВС.

У ньому також сказано, що принц Ендрю ніколи не мав намірів очорнити особу Джуффре і визнає, що вона стала жертвою жорстокого поводження і несправедливих публічних атак.

Принц Ендрю пообіцяв продемонструвати своє каяття у зв'язках із покійним фінансистом Джеффрі Епштейном, якого було засуджено за сексуальні злочини. Принц має намір підтримати боротьбу з торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації та жертв цієї торгівлі.

В угоді про досудове врегулювання цитуються слова герцога Йоркського про те, що він високо цінує сміливість Вірджинії Джуффре та інших людей, які пережили насильство.

Нагадаємо, американка Вірджинія Джуффре звинувачувала принца Ендрю у сексуальному насильстві і подала проти нього позов до суду США. Джуффре стверджує, що у підлітковому віці стала жертвою сексуальної експлуатації й жорстокого поводження з боку фінансиста Джеффрі Епштейна та його впливових спільників.

За словами Джуффре, їй доводилось надавати сексуальні послуги друзям Епштейна, серед яких були багаті бізнесмени, вчені та інші відомі й заможні люди. Джуффре каже, що серед них був і герцог Йоркський Ендрю. Через ці дії вона звинувачує принца у сексуальних домаганнях в 2001 році, тоді Джуффре було 17 років.

Принц усі звинувачення категорично відкидав. Але зусилля його адвокатів закрити справу на ранній стадії не мали успіху, а суд Нью-Йорка розпочав розгляд цивільного позову проти нього.

Після секс-скандалу принц Ендрю склав із себе військові звання і титул "Його королівська Високість".

У 2019 році принц Ендрю в інтерв'ю ВВС стверджував, що не пам'ятає, щоб зустрічав Вірджинію Джуффре. Його адвокати, своєю чергою, наполягали на тому, що за судовою угодою 2009 року Джуффре, яка отримала від Епштейна відступні 500 тис. доларів, зобов'язалася ні з ким не позиватися до справи, пов'язаної з мільярдером.

У 2019 справу проти Епштейна відновили, він був заарештований. Епштейн наклав на себе руки у в'язниці в серпні 2019 року. З фонду компенсацій жертвам Епштейна було сплачено більш ніж 121 млн доларів, їх отримали приблизно 138 людей.