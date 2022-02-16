Міністри закордонних справ країн G7 на полях Мюнхенської конференції обговорять питання України, – ЗМІ

На порядку денному зустрічі буде питання конкретних санкцій, які запровадять проти Росії у разі нової агресії.

Міністри закордонних справ країн G7 планують провести екстрену зустріч полях Мюнхенської конференції з безпеки на тлі зростаючого занепокоєння щодо російського вторгнення в Україну.

Про це пише kyodonews.net з посиланням на джерело.

Очікується, що на порядку денному зустрічі буде питання конкретних санкцій, які будуть запроваджені проти Росії у разі вторгнення.

Нагадаємо, Мюнхенська конференція з безпеки триватиме з 18 до 20 лютого. Загалом очікується участь приблизно 35 глав держав і урядів.

На конференцію запросили президента України Володимира Зеленського.

9 лютого Росія офіційно відмовилася від участі у Мюнхенській конференції з безпеки. У Москві начебто впав інтерес до цього заходу, а сам він втратив "інклюзивність та об'єктивність".

У грудні 2021 року майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген, який протягом багатьох років був радником ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, звинуватив президента Росії Володимира Путіна у прославленні сталінського режиму.

Мюнхенська конференція з безпеки відбувається щороку, починаючи з 1963-го, та є одним з найпотужніших безпекових форумів у світі. Торік через пандемію коронавірусної хвороби конференція пройшла у віртуальному форматі.