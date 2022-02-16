Держдума підтримала направлення Путіну звернення про визнання "ДНР" і "ЛНР"
Держдума підтримала направлення Путіну звернення про визнання "ДНР" і "ЛНР"
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, у роботі Приват24 та Ощадбанку збої
Хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, у роботі Приват24 та Ощадбанку збої
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
ГоловнаСвіт

Міністри закордонних справ країн G7 на полях Мюнхенської конференції обговорять питання України, – ЗМІ

На порядку денному зустрічі буде питання конкретних санкцій, які запровадять проти Росії у разі нової агресії.

Міністри закордонних справ країн G7 на полях Мюнхенської конференції обговорять питання України, – ЗМІ
Фото: ukrinform.ua

Міністри закордонних справ країн G7 планують провести екстрену зустріч полях Мюнхенської конференції з безпеки на тлі зростаючого занепокоєння щодо російського вторгнення в Україну.

Про це пише kyodonews.net з посиланням на джерело.

Очікується, що на порядку денному зустрічі буде питання конкретних санкцій, які будуть запроваджені проти Росії у разі вторгнення.

Нагадаємо, Мюнхенська конференція з безпеки триватиме з 18 до 20 лютого. Загалом очікується участь приблизно 35 глав держав і урядів.

На конференцію запросили президента України Володимира Зеленського.

9 лютого Росія офіційно відмовилася від участі у Мюнхенській конференції з безпеки. У Москві начебто впав інтерес до цього заходу, а сам він втратив "інклюзивність та об'єктивність".

У грудні 2021 року майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген, який протягом багатьох років був радником ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, звинуватив президента Росії Володимира Путіна у прославленні сталінського режиму.

Мюнхенська конференція з безпеки відбувається щороку, починаючи з 1963-го, та є одним з найпотужніших безпекових форумів у світі. Торік через пандемію коронавірусної хвороби конференція пройшла у віртуальному форматі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також