Росія не має права диктувати Україні вибір політики безпеки, - МЗС Швеції

Міністр закордонних справ Швеції у своїй заяві про зовнішню політику на цей рік велику увагу приділила питанні безпеки України.

В шведському парламенті сьогодні міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде представила Заяву про зовнішню політику на 2022 рік, у якій значну увагу приділила українському питанню.

Ця Заява - найважливіший щорічний документ зовнішньої політики шведського уряду, повідомили у Посольстві Швеції в Києві. Текст розмістили на урядовому порталі Швеції.

"Наша безпекова ситуація серйозна. Все більш конфронтаційна риторика та військова діяльність Росії, як видима, так і прихована, є неприйнятними. Посилена російська військова присутність на кордонах України та вимоги Росії щодо гарантій безпеки загрожують засадам європейського порядку безпеки", - заявила Лінде.

За словами очільниці МЗС Швеції, її держава "твердо переконана, що порядок європейської безпеки не підлягає обговоренню. Відстоювання суверенітету та територіальної цілісності України є важливим для безпеки Європи в цілому".

Лінде наголосила, що "Україна, як і Швеція, має право робити власний вибір політики безпеки".

"Росія не має права диктувати це за допомогою погроз і насильства. Норми міжнародного права про державний суверенітет і політичну незалежність є частиною європейського порядку безпеки", сказала міністр закордонних справ Швеції.

Нагадаємо, Лінде в статусі голови ОБСЄ відвідувала Україну торік у січні з дводенним візитом. Вона запевнила українську сторону, що збройний конфлікт на Донбасі перебуває на порядку денному організації.

У червні того ж року Лінде здійснила другий візит в Україну. Вона розпочала його з відвідин Маріуполя, зони проведення ООС.