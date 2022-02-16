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Лідери ЄС мають намір провести зустріч щодо України 17 лютого, - представник Євроради

Годинна неформальна зустріч має відбутися перед самітом ЄС-Африка.

Лідери ЄС мають намір провести зустріч щодо України 17 лютого, - представник Євроради
Фото: president.gov.ua/

Лідери країн Євросоюзу 17 лютого планують провести неофіційну зустріч щодо ситуації навколо України.

Про це повідомив представник голови Європейської ради Баренд Лейтс.

"Завтра (у четвер, - ред.)) о 12:30 за місцевим часом (13:30 за Києвом) перед самітом ЄС-Африка відбудеться годинна неформальна зустріч членів Європейської ради щодо ситуації та нещодавнього розвитку подій, пов'язаних із Росією та Україною", - написав Лейтс у своєму Twitter.

Раніше цього тижня видання Financial Times із посиланням на джерела в Брюсселі повідомило, що Євросоюз може провести позапланову зустріч для обговорення ситуації навколо України у кулуарах саміту ЄС-Африка, який заплановано на 17-18 лютого.

Окрім того, як повідомлялось, міністри закордонних справ країн G7 обговорять питання України на полях Мюнхенської конференції.

Нагадаємо, 11 лютого Рада Європейського Союзу затвердила рішення Єврокомісії надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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