Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, у роботі Приват24 та Ощадбанку збої
Хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, у роботі Приват24 та Ощадбанку збої
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
ГоловнаСвіт

Путін думає над захопленням всієї України, - голова Мюнхенської безпекової конференції

Крістоф Гойсґен зазначив, що президент СШАБайден зробив все можливе для уникнення війни.

Путін думає над захопленням всієї України, - голова Мюнхенської безпекової конференції
Фото: unisg.ch

Захоплення всієї України є одним з варіантів, які розглядає президент Росії Володимир Путін.

Про це заявив новообраний Голова Мюнхенської безпекової конференції, Постійний представник Німеччини при ООН у 2017-21 роках, дипломатичний радник Федерального канцлера Німеччини у 2005-17 роках Крістоф Гойсґен під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Один із варіантів, який мав Путін, – це намагатися захопити всю Україну або ж зробити ту роботу, яку він хотів зробити ще раніше, коли йшлося про плани Новоросії, захоплення чорноморського узбережжя від Маріуполя до Одеси і аж до Придністров’я", – сказав Гойсґен.

"Він мав кілька можливих варіантів і лише чекав, якою буде реакція", – додав він.

Натомість Гойсґен зазначив, що президент США Джозеф Байден зробив все можливе для уникнення війни.

"Президент Байден провів найкращу такого роду операцію з усіх адміністрацій і зробив все можливе для того, щоб поспілкуватися з усіма, з ким треба було спілкуватися з цього приводу, – з європейськими партнерами і ширше, вислуховував їхню думку, і дійсно показав, що ми є єдиними і солідарними", – наголосив Гойсґен.

На його думку, дії Росії є непередбачуваними і ситуація може радикально змінитися у будь-який момент.

"Я не є таким оптимістом. Я думаю, якщо щось станеться, – або ж якісь фейкові новини будуть розповсюджені Росією, або ж якісь фальшиві новини щодо неначебто геноциду, який чинить Україна на Донбасі, - то ситуація може радикально змінитися", – сказав він.

"Абсолютно очевидним є те, що ситуація ще не розв’язана", – резюмував  Гойсґен.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також