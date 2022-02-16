Путін думає над захопленням всієї України, - голова Мюнхенської безпекової конференції

Крістоф Гойсґен зазначив, що президент СШАБайден зробив все можливе для уникнення війни.

Захоплення всієї України є одним з варіантів, які розглядає президент Росії Володимир Путін.

Про це заявив новообраний Голова Мюнхенської безпекової конференції, Постійний представник Німеччини при ООН у 2017-21 роках, дипломатичний радник Федерального канцлера Німеччини у 2005-17 роках Крістоф Гойсґен під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Один із варіантів, який мав Путін, – це намагатися захопити всю Україну або ж зробити ту роботу, яку він хотів зробити ще раніше, коли йшлося про плани Новоросії, захоплення чорноморського узбережжя від Маріуполя до Одеси і аж до Придністров’я", – сказав Гойсґен.

"Він мав кілька можливих варіантів і лише чекав, якою буде реакція", – додав він.

Натомість Гойсґен зазначив, що президент США Джозеф Байден зробив все можливе для уникнення війни.

"Президент Байден провів найкращу такого роду операцію з усіх адміністрацій і зробив все можливе для того, щоб поспілкуватися з усіма, з ким треба було спілкуватися з цього приводу, – з європейськими партнерами і ширше, вислуховував їхню думку, і дійсно показав, що ми є єдиними і солідарними", – наголосив Гойсґен.

На його думку, дії Росії є непередбачуваними і ситуація може радикально змінитися у будь-який момент.

"Я не є таким оптимістом. Я думаю, якщо щось станеться, – або ж якісь фейкові новини будуть розповсюджені Росією, або ж якісь фальшиві новини щодо неначебто геноциду, який чинить Україна на Донбасі, - то ситуація може радикально змінитися", – сказав він.

"Абсолютно очевидним є те, що ситуація ще не розв’язана", – резюмував Гойсґен.