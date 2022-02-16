Міністри оборони НАТО закликали Росію до негайної деескалації

Про це йдеться в заяві, яку сьогодні схвалили очільники МЗС країн-членів альянсу.

Винищувач F-16 Королівських ВПС Данії під час церемонії посилення місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії на авіабазі Сау

Міністри оборони НАТО виступили з заявою через російську загрозу для України, передає "Європейська правда".

Очільники міністерств закордонних справ країн-членів НАТО на засіданні в Брюсселі схвалили заяву у зв’язку з необґрунтованим нарощуванням російських військ довкола України та закликали Росію до негайної деескалації.

РФ закликали обрати шлях дипломатії, негайно припинити нарощування військ і вивести свої сили з України відповідно до своїх міжнародних зобов'язань.

"Дії Росії становлять серйозну загрозу євроатлантичній безпеці. Внаслідок цього і для забезпечення захисту всіх союзників ми розміщуємо додаткові сухопутні сили у східній частині Альянсу, а також додаткові морські та повітряні засоби, як було оголошено союзниками, та підвищуємо боєздатність наших сил. Ми готові й надалі зміцнювати нашу оборонну та стримуючу позицію, щоб реагувати на всі непередбачувані обставини", - йдеться в заяві міністрів НАТО.

У заяві зазначено, що "будь-яка подальша російська агресія проти України матиме величезні наслідки і коштуватиме дорого. НАТО продовжить тісну координацію з відповідними заінтересованими сторонами та іншими міжнародними організаціями, включаючи ЄС".

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 15 лютого в Брюсселі сказав, що рішення альянсу щодо перспективи членства України залишається чинним, незважаючи на загрозу можливого нападу Росії.

14 лютого заступник міністра оборони Великобританії Джеймс Хіппі заявив, що Великобританія підтримає будь-яке рішення України щодо НАТО.