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У Держдепартаменті заявили про готовність Вашингтона до діалогу з Москвою

"Держсекретар США Ентоні Блінкен готовий зустрітися з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим у відповідний час.

У Держдепартаменті заявили про готовність Вашингтона до діалогу з Москвою
Фото: US Embassy in Norway

Державний секретар США Ентоні Блінкен готовий провести зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це заявив представник Державного департаменту Нед Прайс на брифінгу у середу.

"Держсекретар готовий зустрітися з Лавровим у відповідний час, і він чітко сказав про це міністру закордонних справ", - сказав Прайс.

"У російської сторони є наша відповідь (щодо проблем, що турбують Росію у безпековій сфері в Європі - ред.) вже кілька тижнів, російська сторона вже кілька тижнів тому сказала, що їх відповідь на підході. Ми очікуємо отримати її, ми розглянемо її настільки швидко, наскільки зможемо. У тому, що стосується діалогу та дипломатії телефоном, чи де-небудь у Європі, ми, звичайно, хочемо і готові до дискусій із Росією", - зазначив представник держдепу.

Нагадаємо, Сполучені Штати готові як до дипломатії, так і до рішучої відповіді на можливу агресію РФ щодо України. Про це вчора на пресконференції заявив президент США Джозеф Байден.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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